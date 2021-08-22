РПЛ
Федор Смолов
Джон Кордоба
Краснодар
Локомотив
«Локомотив» победил «Краснодар». Смолов сделал дубль, Кордоба забил в четырех из пяти матчей РПЛ
2 часа назад
- Нападающий «Локомотива» Федор Смолов к 33-й минуте сделал дубль. Он забил пять голов за пять матчей и вышел в лидеры списка лучших бомбардиров.
- Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба за пять матчей забил четыре гола. Он не забивал только в матче с «Химками».
- «Локомотив» набрал 11 очков и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. У него еще не было поражений в этом сезоне.
В шестом туре РПЛ «Локомотив» сыграет против «Динамо» (27 августа), «Краснодар» – против «Рубина» (27 августа).
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