«Локомотив» победил «Краснодар». Смолов сделал дубль, Кордоба забил в четырех из пяти матчей РПЛ

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов к 33-й минуте сделал дубль. Он забил пять голов за пять матчей и вышел в лидеры списка лучших бомбардиров.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба за пять матчей забил четыре гола. Он не забивал только в матче с «Химками».

«Локомотив» набрал 11 очков и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. У него еще не было поражений в этом сезоне.

В шестом туре РПЛ «Локомотив» сыграет против «Динамо» (27 августа), «Краснодар» – против «Рубина» (27 августа).

Турнирная таблица РПЛ