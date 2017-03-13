Матч завершен
Локомотив
Москва
Игнатьев 36
1:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Мамаев 56
Вандерсон 64
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
13 марта 2017, 19:30 МСК
13.03.2017, 19:30 МСК
понедельник
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
36'
36'
62
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
7
Майкон
Майкон
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
11
Касаев
Алан Касаев
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
57
Галаджан
Артем Галаджан
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
16
Классон
Виктор Классон
73
30
Шишкин
Роман Шишкин
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
47
Жигулев
Илья Жигулев
55
33
Перейра
Маурисио Перейра
65
14
Вандерсон
Вандерсон
64'
64'
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
66
Адамов
Денис Адамов
98
Петров
Сергей Петров
4
Мартынович
Александр Мартынович
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
7
Мамаев
Павел Мамаев
56'
77
Каборе
Шарль Каборе
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
20
Комличенко
Николай Комличенко