Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 25
Фернандеш 85
2:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
23 окт. 2017, 19:30 МСК
23.10.2017, 19:30 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
84
Лысов
Михаил Лысов
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
76
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
85'
85'
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
25'
25'
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
36
Баринов
Дмитрий Баринов
13
Корян
Аршак Корян
24
Эдер
Эдер
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
98
Петров
Сергей Петров
90
7
Вандерсон
Вандерсон
65
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
16
Классон
Виктор Классон
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
59
90
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
39
Сафонов
Матвей Сафонов
30
Шишкин
Роман Шишкин
2
Янбаев
Ренат Янбаев
7
Мамаев
Павел Мамаев
77
Каборе
Шарль Каборе
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
47
Жигулев
Илья Жигулев
27
Ристич
Михайло Ристич