Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 25
Фернандеш 85
2:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
23 окт. 2017, 19:30 МСК
23.10.2017, 19:30 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
84
Лысов
Михаил Лысов
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
76
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
85'
85'
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
25'
25'
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
36
Баринов
Дмитрий Баринов
13
Корян
Аршак Корян
24
Эдер
Эдер
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
98
Петров
Сергей Петров
90
7
Вандерсон
Вандерсон
65
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
16
Классон
Виктор Классон
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
59
90
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
39
Сафонов
Матвей Сафонов
30
Шишкин
Роман Шишкин
2
Янбаев
Ренат Янбаев
7
Мамаев
Павел Мамаев
77
Каборе
Шарль Каборе
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
47
Жигулев
Илья Жигулев
27
Ристич
Михайло Ристич