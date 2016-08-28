Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 49
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Самедов 41
Хенти 56
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
28 авг. 2016, 19:15 МСК
28.08.2016, 19:15 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
17
Калешин
Виталий Калешин
71
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
64
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
64
9
Ари
Ари
90
90
Смолов
Федор Смолов
49'
49'
90
Запасные
27
Синицын
Андрей Синицын
66
Адамов
Денис Адамов
98
Петров
Сергей Петров
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
38
Куасси
Эбуэ Куасси
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
7
Майкон
Майкон
54
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
41'
41'
90
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
56'
56'
86
Запасные
42
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
45
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
42
Лапшов
Иван Лапшов
3
Касаев
Алан Касаев
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
25
Шкулетич
Петар Шкулетич