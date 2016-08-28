Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 49
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Самедов 41
Хенти 56
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
28 авг. 2016, 19:15 МСК
28.08.2016, 19:15 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
17
Калешин
Виталий Калешин
71
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
64
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
64
9
Ари
Ари
90
90
Смолов
Федор Смолов
49'
49'
90
Запасные
27
Синицын
Андрей Синицын
66
Адамов
Денис Адамов
98
Петров
Сергей Петров
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
38
Куасси
Эбуэ Куасси
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
7
Майкон
Майкон
54
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
41'
41'
90
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
56'
56'
86
Запасные
42
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
45
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
42
Лапшов
Иван Лапшов
3
Касаев
Алан Касаев
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
25
Шкулетич
Петар Шкулетич