Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сулейманов 42
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Крыховяк 5
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
24 авг. 2019, 19:00 МСК
24.08.2019, 19:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
70
Уткин
Даниил Уткин
68
10
Вилена
Тонни Вилена
71
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
7
Вандерсон
Вандерсон
90
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
76
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
42'
42'
90
Запасные
31
Ещенко
Сергей Ещенко
1
Крицюк
Станислав Крицюк
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
17
Кайо
Кайо
88
Камболов
Руслан Камболов
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
21
Намли
Юнес Намли
33
Берг
Маркус Берг
19
Иван
Андрей Иван
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
3
Идову
Брайан Идову
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
4
Серкейра
Мурило Серкейра
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
5'
5'
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
72
9
Смолов
Федор Смолов
84
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
30
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
84
Коломейцев
Александр Коломейцев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
59
Миранчук
Алексей Миранчук
33
Куликов
Даниил Куликов
67
Джорджевич
Лука Джорджевич
24
Эдер
Эдер
77
Тугарев
Роман Тугарев