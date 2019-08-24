Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сулейманов 42
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Крыховяк 5
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
24 авг. 2019, 19:00 МСК
24.08.2019, 19:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
70
Уткин
Даниил Уткин
68
10
Вилена
Тонни Вилена
71
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
7
Вандерсон
Вандерсон
90
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
76
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
42'
42'
90
Запасные
31
Ещенко
Сергей Ещенко
1
Крицюк
Станислав Крицюк
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
17
Кайо
Кайо
88
Камболов
Руслан Камболов
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
21
Намли
Юнес Намли
33
Берг
Маркус Берг
19
Иван
Андрей Иван
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
3
Идову
Брайан Идову
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
4
Серкейра
Мурило Серкейра
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
5'
5'
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
72
9
Смолов
Федор Смолов
84
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
30
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
84
Коломейцев
Александр Коломейцев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
59
Миранчук
Алексей Миранчук
33
Куликов
Даниил Куликов
67
Джорджевич
Лука Джорджевич
24
Эдер
Эдер
77
Тугарев
Роман Тугарев