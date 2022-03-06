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Ян Кухта
РПЛ
Химки
Локомотив
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#Ян Кухта #РПЛ #Химки #Локомотив

Новичок «Локомотива» забил победный гол в дебютной игре в РПЛ – и теперь его клубу грозит техническое поражение

06 марта, 18:28

За «Локомотив» в матче с «Химками» забивали только легионеры: Керк, Изидор, Кухта.

Официальный сайт «Локомотива»

Почему все обсуждают игрока Кухту по итогам матча «Локомотива» и «Химок»

«Локомотив» обыграл «Химки» со счетом 3:2 в матче РПЛ. Победный гол забил чешский форвард Ян Кухта. Для Кухты эта игра была дебютной в Премьер-лиге. До этого он поучаствовал только в кубковом матче с «Енисеем» (0:4). В предыдущем туре «Локомотив» не играл. Его игра с «Краснодаром» была перенесена из-за ситуации с закрытием аэропортов.

«Спорт-Экспресс» первым обратил внимание на ситуацию с регламентом. В последнем матче за «Славию» Кухта получил красную карточку. Дисквалификацию внутри чемпионата Чехии он не отбывал: дальше состоялся переход в «Локомотив». В зимнее трансферное окно клуб отдал за него 5 миллионов евро. Трансфер официально состоялся 12 января 2022 года.

«СЭ» ссылается на 12-ю статью регламента ФИФА. По ней ситуация такая: если игрок не отбыл дисквалификацию перед трансфером, новая ассоциация должна ее к нему применить. Об этом знали в «Химках». Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сказал: «Мы были удивлены заявкой «Локомотива». Мы знали, что Кухта должен был отбыть дисквалификацию».

В этом сезоне у «Локомотива» уже была скандальная история, но она случилась в еврокубках:

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Что происходит вокруг итогов матча «Локомотив» – «Химки»:

  • На ситуацию отреагировала РПЛ: лига ожидает возможную подачу протеста и отсылает по всем вопросам в КДК РФС.
  • Журналист Сергей Егоров опубликовал ответ Кухты на вопрос о его дисквалификации в Чехии: «Не проблема».
  • КДК РФС изучит все обстоятельства по дисквалификации Кухты. Это подтвердил «СЭ» его руководитель Артур Григорьянц. Важный момент: мог ли Кухта играть с «Енисеем» в Кубке России? Если нет, то «Локомотив» не будет наказан по итогам игры с «Химками»?   
  • Тот же Роман Терюшков назвал «Химки» пострадавшей стороной и сказал «Чемпионату»: «Процентов на 90 мы разобрались и решили, что, скорее всего, сегодня протест мы подали».
  • Со стороны «Локомотива» на ситуацию перед этим отреагировал Александр Плутник. Его слова: «Ничего не слышал про такие запреты».

За «Славию» Кухта получал карточки и в еврокубках.

CTK/Global Look Press

Какие еще факторы нужно учитывать в этой ситуации

У «Локомотива» есть проблемы с результатами. Клуб идет на пятом месте в РПЛ, но выиграл только два из пяти последних матчей в турнире. У «Химок» все еще хуже: команда не побеждала в РПЛ с октябрьской игры против «Ахмата».

«Химки» занимают последнее место в РПЛ. За 14 матчей клуб набрал 20 очков. «Локомотив» перед матчем с «Химками» проиграл «Енисею» в кубковом матче со счетом 0:4. В той игре «Локомотив» больше тайма играл в меньшинстве.

Маркус Гиздоль больше не тренирует «Локомотив». Формально обязанности тренера исполняет Марвин Компер, но у него нет лицензии. Тренером заявлен Лоськов, на матч с «Химками» клуб выводил Пашинин. Потому что Лоськов пропустил игру из-за болезни.

«Локомотив» – первый иностранный клуб в карьере Яна Кухты. Ему 25 лет, до этого играл только в чемпионате Чехии. Сезон-2020/21 был для него лучшим за карьеру по результативности – 15 голов и 3 ассиста в чемпионате за «Славию».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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