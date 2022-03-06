Новичок «Локомотива» забил победный гол в дебютной игре в РПЛ – и теперь его клубу грозит техническое поражение
Почему все обсуждают игрока Кухту по итогам матча «Локомотива» и «Химок»
«Локомотив» обыграл «Химки» со счетом 3:2 в матче РПЛ. Победный гол забил чешский форвард Ян Кухта. Для Кухты эта игра была дебютной в Премьер-лиге. До этого он поучаствовал только в кубковом матче с «Енисеем» (0:4). В предыдущем туре «Локомотив» не играл. Его игра с «Краснодаром» была перенесена из-за ситуации с закрытием аэропортов.
«Спорт-Экспресс» первым обратил внимание на ситуацию с регламентом. В последнем матче за «Славию» Кухта получил красную карточку. Дисквалификацию внутри чемпионата Чехии он не отбывал: дальше состоялся переход в «Локомотив». В зимнее трансферное окно клуб отдал за него 5 миллионов евро. Трансфер официально состоялся 12 января 2022 года.
«СЭ» ссылается на 12-ю статью регламента ФИФА. По ней ситуация такая: если игрок не отбыл дисквалификацию перед трансфером, новая ассоциация должна ее к нему применить. Об этом знали в «Химках». Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сказал: «Мы были удивлены заявкой «Локомотива». Мы знали, что Кухта должен был отбыть дисквалификацию».
В этом сезоне у «Локомотива» уже была скандальная история, но она случилась в еврокубках:
Что происходит вокруг итогов матча «Локомотив» – «Химки»:
- На ситуацию отреагировала РПЛ: лига ожидает возможную подачу протеста и отсылает по всем вопросам в КДК РФС.
- Журналист Сергей Егоров опубликовал ответ Кухты на вопрос о его дисквалификации в Чехии: «Не проблема».
- КДК РФС изучит все обстоятельства по дисквалификации Кухты. Это подтвердил «СЭ» его руководитель Артур Григорьянц. Важный момент: мог ли Кухта играть с «Енисеем» в Кубке России? Если нет, то «Локомотив» не будет наказан по итогам игры с «Химками»?
- Тот же Роман Терюшков назвал «Химки» пострадавшей стороной и сказал «Чемпионату»: «Процентов на 90 мы разобрались и решили, что, скорее всего, сегодня протест мы подали».
- Со стороны «Локомотива» на ситуацию перед этим отреагировал Александр Плутник. Его слова: «Ничего не слышал про такие запреты».
Какие еще факторы нужно учитывать в этой ситуации
У «Локомотива» есть проблемы с результатами. Клуб идет на пятом месте в РПЛ, но выиграл только два из пяти последних матчей в турнире. У «Химок» все еще хуже: команда не побеждала в РПЛ с октябрьской игры против «Ахмата».
«Химки» занимают последнее место в РПЛ. За 14 матчей клуб набрал 20 очков. «Локомотив» перед матчем с «Химками» проиграл «Енисею» в кубковом матче со счетом 0:4. В той игре «Локомотив» больше тайма играл в меньшинстве.
Маркус Гиздоль больше не тренирует «Локомотив». Формально обязанности тренера исполняет Марвин Компер, но у него нет лицензии. Тренером заявлен Лоськов, на матч с «Химками» клуб выводил Пашинин. Потому что Лоськов пропустил игру из-за болезни.
«Локомотив» – первый иностранный клуб в карьере Яна Кухты. Ему 25 лет, до этого играл только в чемпионате Чехии. Сезон-2020/21 был для него лучшим за карьеру по результативности – 15 голов и 3 ассиста в чемпионате за «Славию».