Новичок «Локомотива» забил победный гол в дебютной игре в РПЛ – и теперь его клубу грозит техническое поражение

Почему все обсуждают игрока Кухту по итогам матча «Локомотива» и «Химок»

«Локомотив» обыграл «Химки» со счетом 3:2 в матче РПЛ. Победный гол забил чешский форвард Ян Кухта. Для Кухты эта игра была дебютной в Премьер-лиге. До этого он поучаствовал только в кубковом матче с «Енисеем» (0:4). В предыдущем туре «Локомотив» не играл. Его игра с «Краснодаром» была перенесена из-за ситуации с закрытием аэропортов.

«Спорт-Экспресс» первым обратил внимание на ситуацию с регламентом. В последнем матче за «Славию» Кухта получил красную карточку. Дисквалификацию внутри чемпионата Чехии он не отбывал: дальше состоялся переход в «Локомотив». В зимнее трансферное окно клуб отдал за него 5 миллионов евро. Трансфер официально состоялся 12 января 2022 года.

«СЭ» ссылается на 12-ю статью регламента ФИФА. По ней ситуация такая: если игрок не отбыл дисквалификацию перед трансфером, новая ассоциация должна ее к нему применить. Об этом знали в «Химках». Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сказал: «Мы были удивлены заявкой «Локомотива». Мы знали, что Кухта должен был отбыть дисквалификацию».

В этом сезоне у «Локомотива» уже была скандальная история, но она случилась в еврокубках: