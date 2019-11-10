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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Крыховяк 41
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Берг 45
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
10 нояб. 2019, 19:00 МСК
10.11.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
34
Серкейра
Мурило Серкейра
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
23
Мариу
Жоау Мариу
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
41'
41'
46
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
71
24
Эдер
Эдер
55
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
89
Коченков
Антон Коченков
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
84
Лысов
Михаил Лысов
34
Магкеев
Станислав Магкеев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
11
Миранчук
Антон Миранчук
69
Куликов
Даниил Куликов
9
Смолов
Федор Смолов
67
Тугарев
Роман Тугарев
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
88
Камболов
Руслан Камболов
65
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
9
Ари
Ари
80
33
Берг
Маркус Берг
45'
45'
73
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
17
Кайо
Кайо
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
70
Уткин
Даниил Уткин
21
Намли
Юнес Намли
85
Игнатьев
Иван Игнатьев