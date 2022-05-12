РПЛ
Динамо
Локомотив
«Локомотив» – «Динамо». Обзор, прогноз и ставки на матч: 14 мая
«Локомотив» и «Динамо» сыграют в 29-м туре РПЛ. «Динамо» по-прежнему занимает второе место и сохраняет шанс на медали.
- Матч состоится в субботу, 14 мая.
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
- Winline предлагает ставку на победу «Динамо» с котировкой 1,93. Победа «Локомотива» оценивается в 3,90. Ничья оценивается в 3,75.
Знаете исход матча? Регистрируйтесь и получайте 2000 рублей бесплатно
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо»
- «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 16:00 по Москве.
- Матч можно посмотреть онлайн на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.
«Локомотив» выиграл пять из десяти весенних матчей в РПЛ. В двух последних матчах с участием «Локомотива» забивался только один мяч.
«Динамо» имеет серию из трех поражений подряд в РПЛ. Из-за этих результатов «Зенит» уже досрочно взял чемпионский титул.
Параллельно «Динамо» вышло в финал Кубка России, где сыграет против «Спартака». Полуфинальная игра с «Аланией» завершилась со счетом 3:0.
«Динамо» идет с показателем 52 очка за 28 матчей в РПЛ. Столько же набрал идущий на третьем месте «Сочи». «Локомотив» отстает на восемь очков и занимает шестое место.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые