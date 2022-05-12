«Локомотив» – «Динамо». Обзор, прогноз и ставки на матч: 14 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо»

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 16:00 по Москве.

Матч можно посмотреть онлайн на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

«Локомотив» выиграл пять из десяти весенних матчей в РПЛ. В двух последних матчах с участием «Локомотива» забивался только один мяч.

«Динамо» имеет серию из трех поражений подряд в РПЛ. Из-за этих результатов «Зенит» уже досрочно взял чемпионский титул.

Параллельно «Динамо» вышло в финал Кубка России, где сыграет против «Спартака». Полуфинальная игра с «Аланией» завершилась со счетом 3:0.

«Динамо» идет с показателем 52 очка за 28 матчей в РПЛ. Столько же набрал идущий на третьем месте «Сочи». «Локомотив» отстает на восемь очков и занимает шестое место.