Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 67
Смолов 68
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
30 апр. 2018, 19:00 МСК
30.04.2018, 19:00 МСК
понедельник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
68
7
Вандерсон
Вандерсон
75
90
Смолов
Федор Смолов
68'
67'
68'
67'
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
52
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
7
Мамаев
Павел Мамаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
77
Калинин
Игорь Калинин
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
9
Иван
Андрей Иван
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
71
27
Денисов
Игорь Денисов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
90
Ари
Ари
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
84
Лысов
Михаил Лысов
3
Касаев
Алан Касаев
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
13
Корян
Аршак Корян
24
Эдер
Эдер