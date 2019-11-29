Лоренцо Пеллегрини
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#Лоренцо Пеллегрини #Футбол #Лига Европы #Рома #Истанбул Башакшехир

Звезде «Ромы» разбили голову в кровь – турецкие фанаты кинули с трибун монету

29 ноября 2019, 10:57

Рома

«Башакшехир» безнадежно сгорел «Роме» у себя дома – 0:3. А Лоренцо Пеллегрини стал одним из героев этого матча (статистика классная):

  • Отдал две голевые.
  • Выиграл 6 из 9 единоборств.
  • Создал 4 потенциально голевых момента (всего у «Ромы» было шесть моментов для гола).

C Пеллегрини же произошел самый неприятный момент матча. На 55-й минуте он готовился к подаче углового. В это время с трибун в его голову прилетела монетка – так Пеллегрини получил рассечение и несколько минут истекал кровью.

Матч остановили, а арбитр предлагал Фонсеке сделать замену. От нее отказался сам Пллегрини. Голову ему забинтовали, и так Пеллегрини бегал еще 16 минут.

Daily Mail сообщает, что полиция Стамбула провела расследование по этой теме и уже задержала двух подозреваемых.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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