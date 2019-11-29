Звезде «Ромы» разбили голову в кровь – турецкие фанаты кинули с трибун монету

«Башакшехир» безнадежно сгорел «Роме» у себя дома – 0:3. А Лоренцо Пеллегрини стал одним из героев этого матча (статистика классная):

Отдал две голевые.

Выиграл 6 из 9 единоборств.

Создал 4 потенциально голевых момента (всего у «Ромы» было шесть моментов для гола).

C Пеллегрини же произошел самый неприятный момент матча. На 55-й минуте он готовился к подаче углового. В это время с трибун в его голову прилетела монетка – так Пеллегрини получил рассечение и несколько минут истекал кровью.