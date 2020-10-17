Робиньо

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«Сантос» вернул Робиньо, а через неделю расторг контракт. Все из-за cуда по изнасилованию
#Робиньо
36-летний Робиньо спасает родной клуб от кризиса: подписал контракт на пять месяцев с зарплатой в 229 долларов
#Робиньо
Злитесь на «Зенит» и Сутормина? В Европе было 7 похожих случаев
#трансферы
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