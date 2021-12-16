Чемпионат Бразилии

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Футбол
«Атлетико Минейро» выиграл Кубок Бразилии вслед за чемпионатом. Халк стал лучшим бомбардиром обоих турниров
#Атлетико Минейро
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Футбол
🏆 «Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии. В составе клуба играют Халк и Диего Коста
#Атлетико Минейро
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Футбол
Президента Бразилии не пустили на стадион из-за отсутствия прививки от коронавируса. Он уже был оштрафован за неношение маски
#коронавирус
Футбол
«Интернасьонал» упустил первое за 42 года чемпионство в бразильской Серии А. Победителем стал «Фламенго»
#Чемпионат Бразилии
Футбол
Болельщик из Бразилии заплатил миллион реалов, чтобы игрок его клуба сыграл в решающем матче. Но того удалили
#Чемпионат Бразилии
Футбол
Халк переходит в «Атлетико Минейро»
#Халк
Футбол
Разбился самолет с футболистами и президентом бразильского «Палмаса». Шесть человек погибли
#Палмас
Футбол
Презентация Хонды в «Ботафого» – это японские флаги, суши-маскот, эксклюзивное пиво, диджей и полные трибуны
#Кейсуке Хонда