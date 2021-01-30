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#Халк #Футбол #Атлетико Минейро #Чемпионат Бразилии

Халк переходит в «Атлетико Минейро»

2 часа назад

Халк подпишет контракт с «Атлетико Минейро» до конца 2022 года. Для завершения перехода ему осталось пройти медобследование.

Халку 34 года. До этого он играл в Бразилии только за одну команду. Халк начинал карьеру в «Витории», но в 2005 году уехал в Японию.

Последним клубом Халка был китайский «Шанхай СИПГ». Там он провел 100 матчей, в которых забил 50 голов. Еще раньше Халк играл за «Зенит».

Халк рассказал о переходе в инстаграме: «Атлетико Минейро» дал мне возможность вернуться в страну спустя столько лет. Клуб с одной из лучших структур в мире. Страстная и яркая публика, всегда оберегающая своих кумиров. Я отплачу тем, что и делал всегда. Ждите множество голов и выражение огромного желания победы. Пришел, чтобы стать чемпионом».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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