Чемпионат Бразилии

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Массовая потасовка двух команд в Бразилии – из-за картонных гробов ⚰️
#Гремио
07 ноября 2021, 11:05
Бум! Форвард влетел в лицо вратаря шипами – пять швов. Но после – мир и дружба
#Дуглас Фридрих
01 февраля 2021, 20:45
В Бразилии разбился самолет с игроками и президентом футбольного клуба. Главное
#Палмас
24 января 2021, 18:46
«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
1
#Фелипе Мело
24 октября 2020, 09:10
1
«Сантос» вернул Робиньо, а через неделю расторг контракт. Все из-за cуда по изнасилованию
#Робиньо
17 октября 2020, 11:15
Кто такой Бруно Фукс – новый бразилец ЦСКА, который стоит миллионы после всего 16 матчей за взрослый клуб
4
#Бруно Фукс
24 августа 2020, 21:40
4
Фанатка «Крузейро» видела вылет на стадионе и умерла через два дня. Клуб назвал ее именем талисман
#Крузейро
23 июня 2020, 20:40
А Вагнер сейчас как вообще? В форме? Смотрим через его последний год в Бразилии
#Вагнер Лав
09 июня 2020, 17:55
Какой же крутой Дани Алвес! В 36 лет играет под форвардом и уходит с тренировок последним
#Дани Алвес
28 февраля 2020, 17:44
Бразилия – восьмая страна в карьере Хонды. Теперь он – игрок «Ботафого»
#Кейсуке Хонда
01 февраля 2020, 01:27
Полиция Бразилии гранатами разгоняла фанатов «Крузейро». Они сорвали матч, потому что клуб вылетел впервые за век
#Крузейро
09 декабря 2019, 12:30
Громкое представление Дани Алвеса в «Сан-Паулу»: 40 тысяч фанатов, передача номера, поцелуй эмблемы
#Дани Алвес
07 августа 2019, 10:39