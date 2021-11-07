Чемпионат Бразилии

Лента
Материалы
Новости
Массовая потасовка двух команд в Бразилии – из-за картонных гробов ⚰️
#Гремио
Бум! Форвард влетел в лицо вратаря шипами – пять швов. Но после – мир и дружба
#Дуглас Фридрих
В Бразилии разбился самолет с игроками и президентом футбольного клуба. Главное
#Палмас
«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
1
#Фелипе Мело
1
«Сантос» вернул Робиньо, а через неделю расторг контракт. Все из-за cуда по изнасилованию
#Робиньо
Кто такой Бруно Фукс – новый бразилец ЦСКА, который стоит миллионы после всего 16 матчей за взрослый клуб
4
#Бруно Фукс
4
Фанатка «Крузейро» видела вылет на стадионе и умерла через два дня. Клуб назвал ее именем талисман
#Крузейро
А Вагнер сейчас как вообще? В форме? Смотрим через его последний год в Бразилии
#Вагнер Лав
Какой же крутой Дани Алвес! В 36 лет играет под форвардом и уходит с тренировок последним
#Дани Алвес
Бразилия – восьмая страна в карьере Хонды. Теперь он – игрок «Ботафого»
#Кейсуке Хонда
Полиция Бразилии гранатами разгоняла фанатов «Крузейро». Они сорвали матч, потому что клуб вылетел впервые за век
#Крузейро
Громкое представление Дани Алвеса в «Сан-Паулу»: 40 тысяч фанатов, передача номера, поцелуй эмблемы
#Дани Алвес