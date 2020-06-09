А Вагнер сейчас как вообще? В форме? Смотрим через его последний год в Бразилии

Журналист Meu Timao Родриго Вессони рассказывал «Спортбоксу» о последних выступлениях Вагнера: «В 2019 году он стал третьим игроком по времени, проведенному на поле среди всех футболистов «Коринтианса», уступив лишь основному вратарю и одному из нападающих. В 2019 году он принял участие в 62 матчах из 71, а в 2020-м — в 9 играх из 14. Словом, он в хорошей физической форме — может играть как в центре, так и на фланге».

Что известно о сезоне-2019 Вагнера в бразильской лиге:

• Клуб стал восьмым – это последнее место для квалификации в Кубок Либертадорес;

• По игровым минутам у Вагнера 11-е место в команде, по количеству матчей – восьмое;

• Пять голов и одна голевая передача. WhoScored в общей сезонной расстановке рисует Вагнера в центре нападения;

• Специалист по бразильскому футболу Александр Спивак утверждает, что Вагнер играл не только в центре: