- Вагнер Лав
- Чемпионат Бразилии
- Футбол
- Коринтианс
А Вагнер сейчас как вообще? В форме? Смотрим через его последний год в Бразилии
Журналист Meu Timao Родриго Вессони рассказывал «Спортбоксу» о последних выступлениях Вагнера: «В 2019 году он стал третьим игроком по времени, проведенному на поле среди всех футболистов «Коринтианса», уступив лишь основному вратарю и одному из нападающих. В 2019 году он принял участие в 62 матчах из 71, а в 2020-м — в 9 играх из 14. Словом, он в хорошей физической форме — может играть как в центре, так и на фланге».
Что известно о сезоне-2019 Вагнера в бразильской лиге:
• Клуб стал восьмым – это последнее место для квалификации в Кубок Либертадорес;
• По игровым минутам у Вагнера 11-е место в команде, по количеству матчей – восьмое;
• Пять голов и одна голевая передача. WhoScored в общей сезонной расстановке рисует Вагнера в центре нападения;
• Специалист по бразильскому футболу Александр Спивак утверждает, что Вагнер играл не только в центре:
• Самое интересное из статистики WhoScored: бил по воротам в среднем примерно раз в час игрового времени, удары в створ – чуть менее 40%, половина ударов – правой ногой, остальные – левой и головой. Практически равенство по удачным и неудачным обводкам.
• Тройка форвардов Вагнер-Боселли-Густаво забила за сезон 34 гола. Соответственно 12-10-12, а в чемпионате – 5-7-5. Результативность примерно одинакова у всех, притом Густаво моложе Вагнера и Боселли на девять лет (обоим по 35).
Вагнер рассказывал, что в детстве болел за «Фламенго», но фанаты у клубов разные: «В «Коринтиансе», когда ты проигрываешь, тебя не освистывают, а побеждаешь – еще больше поддерживают. Играл за «Фламенго» – там все наоборот, только ошибешься – ругаться будут всю игру».
Но в начале 2020-го «Коринтианс», действующий чемпион штата Сан-Паулу, не вышел в плей-офф турнира. Фанаты разозлились, Вагнер объяснился: «Они имеют право выражать недовольства, но у нас нет мягкотелых. На нас каждый день оказывается давление, мы должны с этим справляться».
Год назад было лучше. В прощальном видео «Коринтианс» показал голы Вагнера: большинство из них он забил ногой после флангового прострела, часто замыкал в одно касание. Главный гол за «Коринтианс» Вагнер забил еще в апреле 2019-го, когда «Коринтианс» обыграл «Сан-Паулу» (2:1). Тот мяч Вагнера после выхода на замену оказался чемпионским для «Коринтианса» в чемпионате штата.
«Когда вернулся – всегда говорил, что хочу выигрывать титулы с «Коринтиансом». Рад, что все так и получилось», – говорил Вагнер после игры. Позже он говорил про «Сан-Паулу»: «Это отличная команда, просто она не знает, как играть против нас. А мы знаем, как играть против них».
Контракт Вагнера с «Коринтиансом» действовал до конца 2020 года. Инициатива по досрочному расторжению исходила от самого Вагнера. «Коринтианс» пишет, что Вагнер принял одно из полученых предложений о переходе. Для клуба это хорошо – он освободился от обязательств по зарплате Вагнера и освободил деньги на другого игрока. На его место в «Коринтианс» возвращается Жо – еще один игрок, который раньше был в ЦСКА.
Журналист Globo Esporte Жорже Натан рассказал «СЭ» о физической форме Вагнера: «Его физическое состояние хорошее, болельщики ЦСКА не должны беспокоиться об этом. Всего в прошлом сезоне Вагнер провел больше 50 матчей. Да, в половине игр он выходил на замену, но в 35 лет только у Криштиану Роналду не может быть ограничений в игровой практике».
Transfermarkt сейчас оценивает Вагнера всего в миллион евро. На пике карьеры в феврале 2009-го он стоил 22 миллиона – тогда Вагнер как раз принадлежал ЦСКА. Информацию по зарплате Вагнера дает Metaratings. В «Коринтиансе» Вагнер зарабатывал 1,15 миллиона евро в год, в ЦСКА заработает всего полмиллиона.
Даже в «Коринтиансе» Вагнер не терял связь с ЦСКА. Когда «Коринтианс» участвовал во Florida Cup, на трибунах был болельщик ЦСКА Дмитрий Фирсов. Он пришел на игру «Коринтианса» в футболке ЦСКА и с плакатом в честь Вагнера. Потом Вагнер дал Фирсову футболку и запостил в инстаграм это видео от Florida Cup.