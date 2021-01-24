В Бразилии разбился самолет с игроками и президентом футбольного клуба. Главное
Что произошло?
Утром 24 января самолет с президентом клуба «Палмас» Лукасом Мейрой из четвертого бразильского дивизиона и четырьмя футболистами отправился на матч с «Вила Новой» в Гоянию и разбился при взлете. Все пассажиры и пилот погибли.
Игра изначально была запланирована на 27 января, но затем перенесена на 25-е. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета с взлетно-посадочной полосы в Лузимангесе (муниципалитет Порто-Насьональ, штат Токантинс). Лузимангес – маленький город, где проживают примерно две тысяч человек.
23 января «Палмас» в твиттере выложил пост, в котором рассказал про тренировку и предстоящий полет в Гоянию. Под ним уже активно собираются комментарии с соболезнованиями. В первые часы комментариев больше тысячи, очень много репостов и лайков.
Что известно про разбившихся?
Президент «Палмаса» – Лукас Мейра, ему 32 года. Он родился в Гоянии, занимался бизнесом и с 2007 года жил в штате Токантинс.
Из игроков погибли вратарь Рануле (27 лет), защитники Лукас Пракседес (28 лет) и Гильерме Ноэ (28 лет), полузащитник Маркус Молинари (23 года).
Эксперт по бразильскому футболу Александр Спивак в твиттере рассказал подробности: эти четыре игрока остались для прохождения тестов на коронавирус.
Так прошла последняя тренировка «Палмаса»:
Как реагирует мир
Соболезнования выразили бразильские клубы:
«Вила Нова» – соперник «Палмаса» по Кубку – также высветила траурный пост в соцсетях. В комментариях пользователи призывают клуб отказаться от матча на Кубок и вообще отдать трофей «Палмасу», как несколько лет назад это было с «Шапекоэнсе».
Соболезнования выразил и президент «Вила Новы» Уго Жорже Браво. Он также написал, что сейчас нет никакого настроения играть матч.
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