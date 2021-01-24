В Бразилии разбился самолет с игроками и президентом футбольного клуба. Главное

Что произошло?

Утром 24 января самолет с президентом клуба «Палмас» Лукасом Мейрой из четвертого бразильского дивизиона и четырьмя футболистами отправился на матч с «Вила Новой» в Гоянию и разбился при взлете. Все пассажиры и пилот погибли.

Игра изначально была запланирована на 27 января, но затем перенесена на 25-е. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета с взлетно-посадочной полосы в Лузимангесе (муниципалитет Порто-Насьональ, штат Токантинс). Лузимангес – маленький город, где проживают примерно две тысяч человек.