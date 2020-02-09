Кейсуке Хонда
Чемпионат Бразилии
Футбол
Презентация Хонды в «Ботафого» – это японские флаги, суши-маскот, эксклюзивное пиво, диджей и полные трибуны
09 февраля 2020, 09:46
Кейсуке Хонда всего два месяца провел в «Витессе» и ушел почти сразу же после Слуцкого. Его новый клуб – «Ботафого» из Рио де Жанейро, и презентация игрока на стадионе по-настоящему впечатляет.
На трибунах было очень много японских флагов.
На презентацию позвали диджея с символичным псевдонимом – DJ Pelé.
Суши-спонсор клуба притащил маскота в виде ниндзи.
А партнерский производитель пива выпустил лимитированную версию напитка специально под переход Хонды.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые