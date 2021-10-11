Президента Бразилии не пустили на стадион из-за отсутствия прививки от коронавируса. Он уже был оштрафован за неношение маски

Президент Бразилии Жаир Болсонару не попал на матч бразильской Серии А между «Сантосом» и «Гремио» в штате Сан-Паулу. На стадион допускались только вакцинированные от коронавируса зрители – Болсонару не пропустили из-за отсутствия прививки.

Он объяснил: «Зачем мне справка о прививке? Я просто хотел посмотреть игру «Сантоса», а у меня спрашивают о прививке. Для чего? У меня антител больше, чем у любого привитого».

В Сан-Паулу он уже получал штраф за неношение маски в районе, где это требуется. Штраф составил 500 долларов.

Бразилия занимает второе место в мире по общей смертности от коронавируса. С начала пандемии там умерли больше 600 тысяч человек.