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Президента Бразилии не пустили на стадион из-за отсутствия прививки от коронавируса. Он уже был оштрафован за неношение маски
4 часа назад
Президент Бразилии Жаир Болсонару не попал на матч бразильской Серии А между «Сантосом» и «Гремио» в штате Сан-Паулу. На стадион допускались только вакцинированные от коронавируса зрители – Болсонару не пропустили из-за отсутствия прививки.
Он объяснил: «Зачем мне справка о прививке? Я просто хотел посмотреть игру «Сантоса», а у меня спрашивают о прививке. Для чего? У меня антител больше, чем у любого привитого».
В Сан-Паулу он уже получал штраф за неношение маски в районе, где это требуется. Штраф составил 500 долларов.
Бразилия занимает второе место в мире по общей смертности от коронавируса. С начала пандемии там умерли больше 600 тысяч человек.
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