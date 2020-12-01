Прогноз на матч «Краснодар» – «Ренн»

Букмекерские котировки на игру:

Шансы на победу у команд примерно равны: 2,67– на «Краснодар», 2,78 – на «Ренн».

Коэффициент на ничью – 3,44.

Другие ставки:

На «Краснодар» с нулевой форой можно поставить за 1,93.

«Верх» и «низ» котируются примерно одинаково: меньше трех голов – 1,94, три гола и больше – 1,96.

Победа с сухим счетом любой из команд – 2,45.

Коэффициент 1,71 сыграет, если обе команды забьют хотя бы по голу.

Мурад Мусаев называет этот матч ключевым: «Настрой максимальный. Нет времени жить вчерашним днем – «Химки», «Севилья». Мы это забыли. В спорте бывают сложные моменты. Наши мысли только о «Ренне» и как пройти дальше в Европу».