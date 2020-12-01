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Прогноз на матч «Краснодар» – «Ренн»
01 декабря, 17:25
Матч пятого тура Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном» состоится 2 декабря. Начало – в 20:55 по Москве.
Букмекерские котировки на игру:
- Шансы на победу у команд примерно равны: 2,67– на «Краснодар», 2,78 – на «Ренн».
- Коэффициент на ничью – 3,44.
Другие ставки:
- На «Краснодар» с нулевой форой можно поставить за 1,93.
- «Верх» и «низ» котируются примерно одинаково: меньше трех голов – 1,94, три гола и больше – 1,96.
- Победа с сухим счетом любой из команд – 2,45.
- Коэффициент 1,71 сыграет, если обе команды забьют хотя бы по голу.
Мурад Мусаев называет этот матч ключевым: «Настрой максимальный. Нет времени жить вчерашним днем – «Химки», «Севилья». Мы это забыли. В спорте бывают сложные моменты. Наши мысли только о «Ренне» и как пройти дальше в Европу».
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