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Где смотреть матч «Краснодар» – «Ренн»
01 декабря, 17:30
«Краснодар» примет «Ренн» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 декабря, начало – в 20:55 по московскому времени.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию, которая начнется в 20:00. На канале «Матч Премьер» будет повтор в 01:15.
- «Краснодар» и «Ренн» сыграли 1:1 в первом туре во Франции.
- Турнирное положение: у «Челси» и «Севильи» по 10 очков, и они уже вышли из группы. У «Краснодара» и «Ренна» – по одному, и они борются за место в Лиге Европы.
- «Краснодар» обеспечит себе место в Лиге Европы в случае победы, но досрочно вылетит из еврокубков при поражении.
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