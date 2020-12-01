Где смотреть матч «Краснодар» – «Ренн»

«Краснодар» примет «Ренн» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 декабря, начало – в 20:55 по московскому времени.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию, которая начнется в 20:00. На канале «Матч Премьер» будет повтор в 01:15.