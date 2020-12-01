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Краснодар
Ренн
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#Лига чемпионов #Футбол #Краснодар #Ренн

Где смотреть матч «Краснодар» – «Ренн»

01 декабря, 17:30

«Краснодар» примет «Ренн» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 декабря, начало – в 20:55 по московскому времени.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию, которая начнется в 20:00. На канале «Матч Премьер» будет повтор в 01:15.

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Берг 71
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
  • «Краснодар» и «Ренн» сыграли 1:1 в первом туре во Франции.
  • Турнирное положение: у «Челси» и «Севильи» по 10 очков, и они уже вышли из группы. У «Краснодара» и «Ренна» – по одному, и они борются за место в Лиге Европы.
  • «Краснодар» обеспечит себе место в Лиге Европы в случае победы, но досрочно вылетит из еврокубков при поражении.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Ренн»

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