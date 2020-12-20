На рабочего упал световой прибор прямо на поле «Лорьяна». Он умер

Матч между «Лорьяном» и «Ренном» закончился тяжелым происшествием. Уже после финального на поле упал осветительный прибор и попал прямо на сотрудника, отвечающего за газон. В его обязанности входит установка осветительного оборудования (он работал на фирму-поставщика техники) сразу после встреч.

Что известно на данный момент:

Никто, кроме ответственного за газон, не пострадал.

Французские СМИ не называют имени мужчины, но отмечают, что ему было 38 лет.

Первую помощь оказывали сотрудники медицинского штаба «Лорьяна» и футболисты – они выбежали из раздевалки, когда услышали шум и крики.

Мужчина привлек внимание к себе громким криком.

Его за несколько минут достали из-под лампы. Помогала полиция, скорая и медик из «Лорьяна».