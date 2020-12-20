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На рабочего упал световой прибор прямо на поле «Лорьяна». Он умер

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твиттер LesoirSports

Матч между «Лорьяном» и «Ренном» закончился тяжелым происшествием. Уже после финального на поле упал осветительный прибор и попал прямо на сотрудника, отвечающего за газон. В его обязанности входит установка осветительного оборудования (он работал на фирму-поставщика техники) сразу после встреч.

Что известно на данный момент:

  • Никто, кроме ответственного за газон, не пострадал.
  • Французские СМИ не называют имени мужчины, но отмечают, что ему было 38 лет.
  • Первую помощь оказывали сотрудники медицинского штаба «Лорьяна» и футболисты – они выбежали из раздевалки, когда услышали шум и крики.
  • Мужчина привлек внимание к себе громким криком.

Его за несколько минут достали из-под лампы. Помогала полиция, скорая и медик из «Лорьяна».

Вид со стороны:

Тренер «Ренна» Жюльен Стефан сказал:

«Я не знаю, в курсе ли вы, что произошло с сотрудником, отвечающим за газон. На него упала лампа. Наши мысли с ними».

В течение нескольких минут на стадион приехала скорая помощь. Мужчине сразу же сделали массаж сердца. Его состояние оценивается как критическое. L’Equipe пишет, что его доставили в больницу через 45 минут после происшествия.

В больнице врачи попытались стабилизировать его состояние, но не смогли – он погиб от полученных ранений.

Мэр Лорьяна Фабрис Лоэр пообещал, что расследует причину этой трагедии.

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