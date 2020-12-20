На рабочего упал световой прибор прямо на поле «Лорьяна». Он умер
Матч между «Лорьяном» и «Ренном» закончился тяжелым происшествием. Уже после финального на поле упал осветительный прибор и попал прямо на сотрудника, отвечающего за газон. В его обязанности входит установка осветительного оборудования (он работал на фирму-поставщика техники) сразу после встреч.
Что известно на данный момент:
- Никто, кроме ответственного за газон, не пострадал.
- Французские СМИ не называют имени мужчины, но отмечают, что ему было 38 лет.
- Первую помощь оказывали сотрудники медицинского штаба «Лорьяна» и футболисты – они выбежали из раздевалки, когда услышали шум и крики.
- Мужчина привлек внимание к себе громким криком.
Его за несколько минут достали из-под лампы. Помогала полиция, скорая и медик из «Лорьяна».
Вид со стороны:
Тренер «Ренна» Жюльен Стефан сказал:
«Я не знаю, в курсе ли вы, что произошло с сотрудником, отвечающим за газон. На него упала лампа. Наши мысли с ними».
В течение нескольких минут на стадион приехала скорая помощь. Мужчине сразу же сделали массаж сердца. Его состояние оценивается как критическое. L’Equipe пишет, что его доставили в больницу через 45 минут после происшествия.
В больнице врачи попытались стабилизировать его состояние, но не смогли – он погиб от полученных ранений.
Мэр Лорьяна Фабрис Лоэр пообещал, что расследует причину этой трагедии.