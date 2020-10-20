Рамирес забил первый гол «Краснодара» в Лиге чемпионов

«Краснодар» и «Ренн» провели дебютный матч в Лиге чемпионов.

У «Краснодара» в этом матче забил защитник Кристиан Рамирес. Он – автор первого гола в клубной истории по этому турниру.

Рамирес проводит в «Краснодаре» пятый сезон. В РПЛ он не забивал никогда. «Краснодар» купил Рамиреса у «Ференцвароша» за 1,5 миллиона евро.