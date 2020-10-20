Кристиан Рамирес
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#Кристиан Рамирес #Футбол #Лига чемпионов #Краснодар #Ренн

Рамирес забил первый гол «Краснодара» в Лиге чемпионов

20 октября, 23:19

«Краснодар» и «Ренн» провели дебютный матч в Лиге чемпионов

У «Краснодара» в этом матче забил защитник Кристиан Рамирес. Он – автор первого гола в клубной истории по этому турниру.

Рамирес проводит в «Краснодаре» пятый сезон. В РПЛ он не забивал никогда. «Краснодар» купил Рамиреса у «Ференцвароша» за 1,5 миллиона евро.

Матч завершен
Ренн
Ренн
Гирасси 56
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Рамирес 59
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