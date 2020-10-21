Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Собослай 45
Юнузович 50
2:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Эдер 19
Лисакович 75
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
21 окт. 2020, 19:55 МСК
21.10.2020, 19:55 МСК
среда
Сердар Гезюбююк
Сердар Гезюбююк
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 2:2
Замена
Ноа Окафор
Златко Юнузович
84'
80'
Желтая карточка
Даниил Куликов
75'
ГОЛ! 2:2
Виталий Лисакович
Замена
Масайя Окугава
Мохамед Камара
73'
69'
Замена
Зе Луиш
Эдер
69'
Замена
Виталий Лисакович
Антон Миранчук
63'
Замена
Франсуа Камано
Рифат Жемалетдинов
62'
Замена
Дмитрий Рыбчинский
Федор Смолов
Замена
Мергим Бериша
Секу Койта
53'
ГОЛ! 2:1
Златко Юнузович
50'
Конец первого тайма (1:1)
ГОЛ! 1:1
Доминик Собослай
45'
Желтая карточка
Доминик Собослай
41'
19'
ГОЛ! 0:1
Эдер
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