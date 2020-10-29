У русских клубов не было побед в еврокубках на этой неделе. Четыре матча – один гол
Результаты наших команд в Лиге чемпионов, о которых вы и так знаете:
«Локомотив» – «Бавария» – 1:2.
В Лиге Европы ЦСКА на своем поле принимал загребское «Динамо», и на фоне остальных соперников этот был самым проходимым. Несмотря на это, игра завершилась нулевой ничьей, а ЦСКА упустил тонну моментов.
Факты по этому матчу.
• Самым активным игроком ЦСКА в первом тайме был Эджуке. В конце первой половины у него было два хороших момента – оба реализовал Влашич. В первом удачно среагировал вратарь «Динамо», во втором Эджуке пробил выше.
За это Влашич даже накричал на него.
• Спустя пару минут Влашичу момент уже создал сам Эджуке – нет гола.
• Во втором тайме ЦСКА выглядел не таким опасным в атаке. Виктор Гончаренко на 74-й убрал Чалова, спустя минуту на скамейку из-за травмы ушел Эджуке.
• ЦСКА и дальше давил, но банально не хватало хорошего решающего удара.
• У «Динамо» в этом матче не было опасных моментов. Статистика подтверждает: игроки ЦСКА ударили 25 раз, из этого семь ударов полетели в створ. У «Динамо» было семь ударов всего и один в створ.
• Для ЦСКА это вторая ничья в ЛЕ подряд. В Лиге Европы они продлили беспроигрышную серию до пяти встреч (четыре ничьи и одна победа).
Эта еврокубковая неделя получилась для русских клубов крайне неудачной. В четырех матчах они набрали одно очко и забили один мяч.
Всего в этом сезоне еврокубков ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» набрали четыре очка (из 24 возможных), забили шесть мячей и ни разу не победили.