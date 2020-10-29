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#РПЛ #Лига чемпионов #ЦСКА #Зенит #Краснодар #Лига Европы #Локомотив

У русских клубов не было побед в еврокубках на этой неделе. Четыре матча – один гол

вчера, 23:08

Результаты наших команд в Лиге чемпионов, о которых вы и так знаете:

«Локомотив» – «Бавария» – 1:2.

«Краснодар» – «Челси» – 0:4.

«Боруссия» Д – «Зенит» – 2:0.

В Лиге Европы ЦСКА на своем поле принимал загребское «Динамо», и на фоне остальных соперников этот был самым проходимым. Несмотря на это, игра завершилась нулевой ничьей, а ЦСКА упустил тонну моментов.

твиттер ЦСКА

Факты по этому матчу.

• Самым активным игроком ЦСКА в первом тайме был Эджуке. В конце первой половины у него было два хороших момента – оба реализовал Влашич. В первом удачно среагировал вратарь «Динамо», во втором Эджуке пробил выше.

За это Влашич даже накричал на него.

• Спустя пару минут Влашичу момент уже создал сам Эджуке – нет гола.

• Во втором тайме ЦСКА выглядел не таким опасным в атаке. Виктор Гончаренко на 74-й убрал Чалова, спустя минуту на скамейку из-за травмы ушел Эджуке.

• ЦСКА и дальше давил, но банально не хватало хорошего решающего удара.

• У «Динамо» в этом матче не было опасных моментов. Статистика подтверждает: игроки ЦСКА ударили 25 раз, из этого семь ударов полетели в створ. У «Динамо» было семь ударов всего и один в створ.

• Для ЦСКА это вторая ничья в ЛЕ подряд. В Лиге Европы они продлили беспроигрышную серию до пяти встреч (четыре ничьи и одна победа).

Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Динамо
Загреб

Эта еврокубковая неделя получилась для русских клубов крайне неудачной. В четырех матчах они набрали одно очко и забили один мяч.

Всего в этом сезоне еврокубков ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» набрали четыре очка (из 24 возможных), забили шесть мячей и ни разу не победили.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Печали тексты:
У Дриусси в трех матчах было три убойных момента. Не реализовал ни один
Все русские клубы проиграли в этом туре ЛЧ. Б – больно 🤕
Какой разный Сафонов в Лиге чемпионов. В первом матче – классные сейвы, во втором – странный привоз и гол между ног
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