У русских клубов не было побед в еврокубках на этой неделе. Четыре матча – один гол

Факты по этому матчу.

• Самым активным игроком ЦСКА в первом тайме был Эджуке. В конце первой половины у него было два хороших момента – оба реализовал Влашич. В первом удачно среагировал вратарь «Динамо», во втором Эджуке пробил выше.

За это Влашич даже накричал на него.

• Спустя пару минут Влашичу момент уже создал сам Эджуке – нет гола.

• Во втором тайме ЦСКА выглядел не таким опасным в атаке. Виктор Гончаренко на 74-й убрал Чалова, спустя минуту на скамейку из-за травмы ушел Эджуке.

• ЦСКА и дальше давил, но банально не хватало хорошего решающего удара.

• У «Динамо» в этом матче не было опасных моментов. Статистика подтверждает: игроки ЦСКА ударили 25 раз, из этого семь ударов полетели в створ. У «Динамо» было семь ударов всего и один в створ.

• Для ЦСКА это вторая ничья в ЛЕ подряд. В Лиге Европы они продлили беспроигрышную серию до пяти встреч (четыре ничьи и одна победа).