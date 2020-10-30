В Лиге Европы за две недели забили два гола с центра поля. Один восхитил Джеррарда, другой побил рекорд дальности

Этот гол восхитил даже Стивена Джеррарда:

«Я в футболе с 1998 года, и это лучший гол, который я когда-либо видел вживую своими глазами. Чтобы забить с 50 метров, нужна сила, видение поля и техника. Не думаю, что я когда-либо видел или увижу гол лучше этого».

Спустя неделю в Лиге Европы случился еще один дальний гол – Хорди Гомес из «Омонии» (воспитанник «Барсы», который не сыграл за основу ни матча и за 14 лет преодолел путь от Примеры и победы в Кубке Англии до чемпионата Кипра) зафингалил со своей половины в ворота ПСВ.