Хорди Гомес
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#Хорди Гомес #Лига Европы #Омония #ПСВ

В Лиге Европы за две недели забили два гола с центра поля. Один восхитил Джеррарда, другой побил рекорд дальности

44 минуты назад

твиттер «Матч ТВ»

В первом туре Лиги Европы «Рейнджерс» приехал в гости к «Стандарду». Главный хайлайт той встречи – мощный удар Кемара Руфа с центра. Точнее, с 50 метров. «Рейнджерс» написал, что это самый дальний гол в истории ЛЕ.

Этот гол восхитил даже Стивена Джеррарда:

«Я в футболе с 1998 года, и это лучший гол, который я когда-либо видел вживую своими глазами. Чтобы забить с 50 метров, нужна сила, видение поля и техника. Не думаю, что я когда-либо видел или увижу гол лучше этого».

Спустя неделю в Лиге Европы случился еще один дальний гол – Хорди Гомес из «Омонии» (воспитанник «Барсы», который не сыграл за основу ни матча и за 14 лет преодолел путь от Примеры и победы в Кубке Англии до чемпионата Кипра) зафингалил со своей половины в ворота ПСВ.

Расстояние от точки удара до ворот – 56 метров. Вот это точно самый дальний гол в истории Лиги Европы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как был забит первый гол:
Ярчайший гол октября – дальний удар «Рейнджерс» со своей половины. Его забил кузен Джорджи Смит
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