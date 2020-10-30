В Лиге Европы за две недели забили два гола с центра поля. Один восхитил Джеррарда, другой побил рекорд дальности
В первом туре Лиги Европы «Рейнджерс» приехал в гости к «Стандарду». Главный хайлайт той встречи – мощный удар Кемара Руфа с центра. Точнее, с 50 метров. «Рейнджерс» написал, что это самый дальний гол в истории ЛЕ.
Этот гол восхитил даже Стивена Джеррарда:
«Я в футболе с 1998 года, и это лучший гол, который я когда-либо видел вживую своими глазами. Чтобы забить с 50 метров, нужна сила, видение поля и техника. Не думаю, что я когда-либо видел или увижу гол лучше этого».
Спустя неделю в Лиге Европы случился еще один дальний гол – Хорди Гомес из «Омонии» (воспитанник «Барсы», который не сыграл за основу ни матча и за 14 лет преодолел путь от Примеры и победы в Кубке Англии до чемпионата Кипра) зафингалил со своей половины в ворота ПСВ.
Расстояние от точки удара до ворот – 56 метров. Вот это точно самый дальний гол в истории Лиги Европы.