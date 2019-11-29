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Матч-центр
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Рейнджерс
Глазго
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Сайт
rangers.co.uk
Страна
Шотландия
Стадион
Айброкс
Тренер
Стивен Джеррард
С. Джеррард
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Гордон Рамзи не стал футболистом из-за травмы. Теперь дружит с Бекхэмом, занимается единоборствами и продвигает спорт
#Гордон Рамзи
02 марта, 20:22
Чем удивила Лига Европы. Совсем чуть-чуть об «Арсенале», похвала Джеррарду и венграм
#Лига Европы
29 ноября 2019, 02:47
Джеррард строит из «Рейнджерс» английскую команду. В прямом смысле: англичан там больше, чем шотландцев
#Стивен Джеррард
04 октября 2019, 23:27
Королева Англии тоже связана с футболом. Ее любимый клуб − секрет, который 40 лет разгадывает вся страна
#Елизавета II
17 июля 2019, 10:52
Риксен пригласил всех на последний благотворительный вечер. Ему все сложнее выживать
#Фернандо Риксен
10 июня 2019, 12:35
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
31 мая 2019, 18:00