Гордон Рамзи не стал футболистом из-за травмы. Теперь дружит с Бекхэмом, занимается единоборствами и продвигает спорт
Дружба с Бекхэмом
Гордона Рамзи узнают по его идеальной карьере шеф-повара. Рамзи имеет собственный фирменный ресторан в Лондоне – первое заведение в Великобритании, получившее три звезды Мишлен. Считается, что в ресторане с такой оценкой шеф-повар работает на высоком уровне. Оценщики и критики рекомендуют заведение людям, но Рамзи продвигает его и через собственный образ.
Рамзи постоянно мелькает на телевидении – у него есть главная роль в телешоу The F-Word и «Адская кухня». Еще Рамзи идеально раскачал соцсети (7,3 млн читателей в твиттере, 8,1 млн в инстаграме). Там Рамзи постоянно выкладывает посты с едой, делает отсылки к собственным программам и к ресторану. Параллельно с этим мелькают и его увлечения – почти всегда они связаны со спортом.
Когда «Интер Майами» проводил первый матч в МЛС, Рамзи поддерживал команду на стадионе. «Лос-Анджелес» выиграл у «Интера» с минимальным счетом (красиво забил Карлос Вела). «Интер Майами» прямо сейчас отстаивает права на название – через суд с итальянским «Интером». Пока клуб выступает под первоначальным именем, Рамзи делает ему идеальную рекламу. Вот пост со стадиона, который Рамзи закинул в твиттер:
Фото со словами поддержки для Бекхэма в инстаграме:
Рамзи и Бекхэм давно дружат, а с 2013-го у них даже есть совместный проект – Union Street Cafe. Бекхэм первоначально был одним из инвесторов, но перед запуском ресторана от этого отказался. И все равно он поддерживал задумку Разми, которую тот впервые проворачивал без Криса Хатчинсона. До этого Рамзи и Хатчинсон делали все вместе.
В 2012 году Бекхэм и его сын приходили к Рамзи в десятый сезон «Адской кухни». Тогда они были почетными гостями во время 11 эпизода. Был момент, когда Рамзи и Бекхэм пересекались на кухне: они соревновались в приготовлении ризотто. Рамзи все-таки победил – именно на его тарелке ризотто оказалось вкуснее.
Рамзи занимался в академии «Рейнджерс», но закончил из-за травмы
Еще подростком Рамзи увлекся футболом. Он играл в молодежных лигах за «Оксфорд Юнайтед» и подавал надежды. Тогда же его заметил скаут «Рейнджерс». Когда Рамзи было 15 лет, его семья переехала в Шотландию. Там Рамзи мог спокойно посещать тренировки в академии «Рейнджерс», подавать мячи и даже подрабатывать арбитром.
По игре Рамзи сравнивал себя со Стюартом Пирсом: «У меня все получалось. Я был агрессивным левым защитником, головорезом. Возможно, меня проходили один раз, но никогда не было второго случая. И я был быстрым, я был отличным спринтером. Если бы вы сравнили меня с кем-то, я думаю, это может быть Стюарт Пирс».
Сейчас Гордону Рамзи 53 года – в футбол он играл еще в 80-е. Рамзи рассказывал, что игра в то время была другой – жестокой и агрессивной. Отсюда и серьезная травма коленных связок, которая вывела его из профи уже в 19 лет. Сам Рамзи размыто утверждает, что к тому времени провел за первую команду «Рейнджерс» две-три игры. Историки это не подтверждают – они говорят, что он занимался в академии «Рейнджерс» во время школьных каникул.
В одном не сомневаются точно: «Рейнджерс» и Рамзи реально были связаны. В инстаграме Рамзи есть одно подтверждающее фото:
Потом Рамзи играл только в благотворительных матчах. Однажды он сказал о своей несостоявшейся карьере: «Без обид, но там я бы не стал таким шеф-поваром, которым являюсь сегодня». Когда Рамзи спрашивали, променял бы он карьеру шеф-повара на успех в футболе, тот отвечал: «Определенно. Потому что есть прекрасное чувство, когда ты взволнован и сталкиваешься с этим полем». И все равно признавал, что вряд ли стал бы великим игроком.
Рамзи и спорт: ходит в раздевалки к боксерам, занимается единоборствами
Гордон Рамзи обожает спорт. Активности с ресторанами прямо связаны с матчами НФЛ и поддержкой определенных команд. Иногда Рамзи вообще делает из этого скрытую рекламу: как бы рассказывает о собственных заведениях, а потом вставляет информацию о спорте. Футбол вполне адекватно пересекается с едой – здесь герой не сам Рамзи, но задумка и программа идут от него.
Рамзи не стал успешным в спорте, но постоянно проводит время со звездными спортсменами. Он поддерживал Льюиса Хэмилтона в гонках Формулы-1, учился правильно исполнять удары с командой по американскому футболу. Британский боксер Энтони Джошуа вообще звал Рамзи к себе в раздевалку и радовался вместе с ним очередной победе.
Сдружился он и с Тайсоном Фьюри, которого поддерживал перед боем с Томом Шварцем. «Думаю, повлиял наш разговор. Отлично сработано!» – писал Рамзи, когда радовался победным итогам боя вместе с Фьюри.
У Рамзи отдельная любовь к двум видам спорта – хоккею и MMA. В хоккее Рамзи поддерживает «Вегас» и «Сент-Луис», а однажды вообще сравнил себя с маскотом «Филадельфии». На UFC Рамзи регулярно приходит почетным гостем. Бывший боец MMA Дэн Харди (сейчас работает аналитиком) хотел вызвать Рамзи на шоу-бой, потому что считает того фанатом единоборств.
В 2016 году Рамзи рассказывал, что сам тренируется и занимается единоборствами. К публичным боям он пока не готов: «Три года назад я начал брать свои первые уроки. У меня есть тренер в Лос-Анджелесе, и я люблю это делать. Я был в клетке и работал в тесном контакте с тренером. Над этим я серьезно трудился уже пару лет».