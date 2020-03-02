Гордон Рамзи не стал футболистом из-за травмы. Теперь дружит с Бекхэмом, занимается единоборствами и продвигает спорт

Дружба с Бекхэмом

Гордона Рамзи узнают по его идеальной карьере шеф-повара. Рамзи имеет собственный фирменный ресторан в Лондоне – первое заведение в Великобритании, получившее три звезды Мишлен. Считается, что в ресторане с такой оценкой шеф-повар работает на высоком уровне. Оценщики и критики рекомендуют заведение людям, но Рамзи продвигает его и через собственный образ.

Рамзи постоянно мелькает на телевидении – у него есть главная роль в телешоу The F-Word и «Адская кухня». Еще Рамзи идеально раскачал соцсети (7,3 млн читателей в твиттере, 8,1 млн в инстаграме). Там Рамзи постоянно выкладывает посты с едой, делает отсылки к собственным программам и к ресторану. Параллельно с этим мелькают и его увлечения – почти всегда они связаны со спортом.

Когда «Интер Майами» проводил первый матч в МЛС, Рамзи поддерживал команду на стадионе. «Лос-Анджелес» выиграл у «Интера» с минимальным счетом (красиво забил Карлос Вела). «Интер Майами» прямо сейчас отстаивает права на название – через суд с итальянским «Интером». Пока клуб выступает под первоначальным именем, Рамзи делает ему идеальную рекламу. Вот пост со стадиона, который Рамзи закинул в твиттер: