Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #Футбол #коронавирус #Аксель Витсель #Антони Марсьяль #Марк Бартра

Еще одна сложность во время коронавируса – стрижка. Даже Роналду делает прическу дома

04 апреля, 18:18

«Оставайся дома и будь стильным», – радуется Криштиану Роналду. Он занимается спортом, сидит с детьми и хорошо проводит время с мамой. В изоляции у Криштиану все отлично, а его прической все равно занимается Джорджина.

Во время коронавируса со стрижкой реально возникают сложности. Если страна призывает граждан изолироваться дома, то вокруг перестают работать парикмахерские и барбершопы. Естественно, что эта проблема касается всех – даже футболистов. Так происходит в Италии. «Невозможно выйти к парикмахеру. У меня выросла густая борода, не стригся три недели», – рассказывал в середине марта игрок «Ромы» Джастин Клюйверт.

Над партнерами по «Боруссии» смеялся Аксель Витсель. Все зарастают на самоизоляции и получают его прическу:

Марк Бартра обратился к своей девушке. Сначала запустил голосование в инстаграме, а затем сделал себе короткую стрижку:

Бритье головы – новая мода у футболистов на время коронавируса. Так уже сделали Эден Азар, Антони Марсьяль и Эктор Бельерин.

Инстаграм Антони Марсьяля

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