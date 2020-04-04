Еще одна сложность во время коронавируса – стрижка. Даже Роналду делает прическу дома
«Оставайся дома и будь стильным», – радуется Криштиану Роналду. Он занимается спортом, сидит с детьми и хорошо проводит время с мамой. В изоляции у Криштиану все отлично, а его прической все равно занимается Джорджина.
Во время коронавируса со стрижкой реально возникают сложности. Если страна призывает граждан изолироваться дома, то вокруг перестают работать парикмахерские и барбершопы. Естественно, что эта проблема касается всех – даже футболистов. Так происходит в Италии. «Невозможно выйти к парикмахеру. У меня выросла густая борода, не стригся три недели», – рассказывал в середине марта игрок «Ромы» Джастин Клюйверт.
Над партнерами по «Боруссии» смеялся Аксель Витсель. Все зарастают на самоизоляции и получают его прическу:
Марк Бартра обратился к своей девушке. Сначала запустил голосование в инстаграме, а затем сделал себе короткую стрижку:
Бритье головы – новая мода у футболистов на время коронавируса. Так уже сделали Эден Азар, Антони Марсьяль и Эктор Бельерин.