Однажды Роналду помог хромающему Кавани уйти с поля. Теперь Кавани отдает Роналду №7 в «МЮ»

Тем летом Роналду переходил из «Реала» в «Ювентус», Кавани играл за «ПСЖ». Спустя три года они встретились совсем в другом клубе – в «МЮ».

Роналду привык играть под седьмым номером. Более того, под этот номер заточен его бренд CR7. В «МЮ» под семеркой играл Кавани. Оставались вопросы – будет ли Роналду играть под этим номером?

Это «МЮ» запустил узнаваемый бренд CR7. Фергюсон уговорил Роналду взять седьмой номер – так все началось

• Кавани провел хороший прошлый сезон и уж точно имеет вес в команде. Захочет ли он отдавать номер, который заслужил?

• Если захочет, то разрешит ли это сделать лига? Сезон уже несколько недель как стартовал, а правила стали строже.

2 сентября сайт «МЮ» вывесил картинку. На ней у Роналду седьмой номер, а у Кавани – 21-й. Значит, все получилось. Кстати, в том матче, где Роналду помог Кавани уйти с поля, номера у них были как раз – седьмой и 21-й.