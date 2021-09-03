Однажды Роналду помог хромающему Кавани уйти с поля. Теперь Кавани отдает Роналду №7 в «МЮ»
На ЧМ-2018 сборные Португалии и Уругвая встретились в 1/8 финала. Эдинсон Кавани зарядил дубль в ворота португальцев. А потом стал героем очень красивого момента вместе с Криштиану Роналду.
На 71-й минуте Кавани получил травму, а Роналду помог ему выйти за пределы поля, чтобы замениться.
Тем летом Роналду переходил из «Реала» в «Ювентус», Кавани играл за «ПСЖ». Спустя три года они встретились совсем в другом клубе – в «МЮ».
Роналду привык играть под седьмым номером. Более того, под этот номер заточен его бренд CR7. В «МЮ» под семеркой играл Кавани. Оставались вопросы – будет ли Роналду играть под этим номером?
Это «МЮ» запустил узнаваемый бренд CR7. Фергюсон уговорил Роналду взять седьмой номер – так все началось
• Кавани провел хороший прошлый сезон и уж точно имеет вес в команде. Захочет ли он отдавать номер, который заслужил?
• Если захочет, то разрешит ли это сделать лига? Сезон уже несколько недель как стартовал, а правила стали строже.
2 сентября сайт «МЮ» вывесил картинку. На ней у Роналду седьмой номер, а у Кавани – 21-й. Значит, все получилось. Кстати, в том матче, где Роналду помог Кавани уйти с поля, номера у них были как раз – седьмой и 21-й.
С первым пунктом все ясно после слов Роналду: «Не был уверен, что удастся снова получить этот номер в «МЮ». Хочу сказать Эди большое спасибо за этот невероятный жест». Что это произойдет – ожидалось. Например, это спрогнозировал Рио Фердинанд. А 21-й номер стал доступным для Кавани после ухода Джеймса в «Лидс».
Со вторым – сложнее. Согласно правилам лиги (M.4), менять номер по ходу сезона нельзя, поэтому вариант с седьмым номером для Роналду существовал только лишь при уходе Кавани из «МЮ». Но клуб его не отпустил, и Кавани остался. Есть и правило M.5, согласно которому номер от ушедшего в другой клуб игрока может быть перераспределен. Получается, что Кавани забрал свободный 21-й номер, а Роналду – свободный седьмой. Вполне вероятно, что юристы «МЮ» могли использовать именно такую вариацию правила.
Или же «МЮ» получил особое разрешение. Журналист ESPN Дэйл Джонсон несколько дней предполагал подобный исход, добавив, что специального разрешения раньше никому не предоставлялось.
Теперь «МЮ» может печатать футболки с его именем и номером. Ранее клуб тормозил с этим вопросом, поскольку не знал точно, какой все-таки номер достанется Роналду.