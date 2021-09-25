Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
25 сент. 2021, 17:00 МСК
25.09.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит

Прошлые матчи

09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:05
Астон Вилла
1 : 3
Манчестер Юнайтед
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:05
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
3
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 23:00
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
1
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:15
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:15
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Астон Вилла
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
2
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1
Астон Вилла
0
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 21:45
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Юнайтед
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 21:45
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
1
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Астон Вилла
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
1
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
1
29.03.2014 29 марта 2014 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Астон Вилла
29.03.2014 29 марта 2014 сб 15:45
Манчестер Юнайтед
4
Астон Вилла
1
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 16:30
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 16:30
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Астон Вилла
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
0
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 20:30
Астон Вилла
2 : 3
Манчестер Юнайтед
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 20:30
Астон Вилла
2
Манчестер Юнайтед
3
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Астон Вилла
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
4
Астон Вилла
0
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 20:30
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Юнайтед
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 20:30
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
1
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Астон Вилла
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
1
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 15:45
Астон Вилла
2 : 2
Манчестер Юнайтед
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 15:45
Астон Вилла
2
Манчестер Юнайтед
2
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 22:45
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Юнайтед
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 22:45
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
1
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Астон Вилла
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
0
Астон Вилла
1
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Астон Вилла
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
2
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 20:30
Астон Вилла
0 : 0
Манчестер Юнайтед
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 20:30
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
0

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Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
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27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
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26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
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26 мая, 23:15
Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
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26 мая, 13:05
Как дела у Алекса Фергюсона. После инсульта терял голос и уже не контролирует здоровье
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20 мая, 23:20
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
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13 мая, 21:08
Моуринью публично ругал Смоллинга, а Мхитаряна из-за ссор вообще вынудил уйти. Теперь все они встретятся в «Роме»
#Жозе Моуринью
04 мая, 20:53
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Мингс – первый за 25 лет игрок «Астон Виллы», который сыграет за Англию на Евро. Последним был тренер Саутгейт
13 июня, 16:10
Сульшер проиграл свой первый финал с «МЮ». Он тренирует клуб с 2018 года и не проходил дальше полуфиналов
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🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
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