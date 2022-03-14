Лига чемпионов: где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Атлетико», 15 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетико». Матч состоится 15 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть матч «МЮ» – «Атлетико» можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 22:45. Смотреть игру также можно онлайн по этой ссылке.

В первом матче, который прошел в Мадриде, команды сыграли вничью 1:1.

Одновременно с этим матчем пройдет игра «Аякс» – «Бенфика» (первый матч – 2:2).

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