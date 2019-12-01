Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хитон 42
Линделеф 64
2:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Грилиш 11
Мингс 66
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
1 дек. 2019, 19:30 МСК
1.12.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
8
Мата
Хуан Мата
74
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
82
17
Фред
Фред
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
64'
64'
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
15
Перейра
Андреас Перейра
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
53
Уильямс
Брендон Уильямс
79
Запасные
13
Грант
Ли Грант
18
Янг
Эшли Янг
23
Шоу
Люк Шоу
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
14
Лингард
Джесси Лингард
37
Гарнер
Джеймс Гарнер
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
42'
42'
90
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
81
10
Грилиш
Джек Грилиш
11'
11'
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
18
40
Мингс
Тайрон Мингс
66'
66'
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
9
Уэсли
Уэсли
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
15
Конса
Эзри Конса
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
11
Накамба
Марвелус Накамба
17
Трезеге
Трезеге
26
Коджиа
Джонатан Коджиа