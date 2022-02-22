Лига чемпионов: во сколько начало матча «Атлетико» – «МЮ», 23 февраля 2021 года

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Атлетико» сыграет против «МЮ», состоится в Мадриде 23 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры.

«Атлетико» занимает пятое место в чемпионате Испании, он идет вровень с «Барселоной», которая располагается на четвертой строчке. «МЮ» – четвертый в АПЛ.

Во сколько начало матча Лиги чемпионов, «Атлетико» – «МЮ» – прямые трансляции ТВ и онлайн