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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Атлетико» – «МЮ», 23 февраля 2021 года
4 часа назад
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Атлетико» сыграет против «МЮ», состоится в Мадриде 23 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры.
«Атлетико» занимает пятое место в чемпионате Испании, он идет вровень с «Барселоной», которая располагается на четвертой строчке. «МЮ» – четвертый в АПЛ.
Во сколько начало матча Лиги чемпионов, «Атлетико» – «МЮ» – прямые трансляции ТВ и онлайн
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