Лига чемпионов: прогноз на матч «Атлетико» – «МЮ», 23 февраля 2021 года

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет дома с «МЮ». Матч пройдет 23 февраля, он начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Атлетико» – 2,58.

Ничья – 3,3.

Победа «МЮ» – 3,2.

Кунья и Васс не помогут «Атлетико», Карраско дисквалифицирован, выход Лемара, Эрмосо и Коке – под вопросом. У «МЮ» не до конца здоров Кавани.

В еврокубках эти команды встречались лишь дважды. В 1/8 финаал Кубка Кубков-1991/92 «Атлетико» победил дома «МЮ» 3:0, а потом сыграл с ним вничью 1:1.