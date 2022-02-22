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Лига чемпионов
Атлетико
Манчестер Юнайтед
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#Лига чемпионов #Атлетико #Манчестер Юнайтед

Лига чемпионов: прогноз на матч «Атлетико» – «МЮ», 23 февраля 2021 года

4 часа назад

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет дома с «МЮ». Матч пройдет 23 февраля, он начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Атлетико» – 2,58.
  • Ничья – 3,3.
  • Победа «МЮ» – 3,2.

Кунья и Васс не помогут «Атлетико», Карраско дисквалифицирован, выход Лемара, Эрмосо и Коке – под вопросом. У «МЮ» не до конца здоров Кавани.

В еврокубках эти команды встречались лишь дважды. В 1/8 финаал Кубка Кубков-1991/92 «Атлетико» победил дома «МЮ» 3:0, а потом сыграл с ним вничью 1:1.

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