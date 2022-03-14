Лига чемпионов: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Атлетико», 15 марта 2022 года

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Атлетико». Матч пройдет 15 марта, он начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «МЮ» – 2,33.

Ничья – 3,36.

Победа «Атлетико» – 3,64.

У «МЮ» под вопросом выход на поле Люка Шоу. Потери «Атлетико» весомее – дисквалифицирован Карраско, а также травмированы Кунья, Кондогбиа, Врсалько, Васс, Лемар и Эрмосо.

Первый матч закончился вничью 1:1.

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