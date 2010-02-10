Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Куэльяр 21
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Коллинс 24
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
10 февр. 2010, 22:45 МСК
10.02.2010, 22:45 МСК
среда
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
24'
24'
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
21'
21'
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Петров
Стилян Петров
66
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Делф
Фабиан Делф
56
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
0
Салифу
Мустафа Салифу
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Карью
Джон Карью
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Нани
Нани
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
46
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
75
0
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Невилл
Гари Невилл
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Бербатов
Димитар Бербатов
0
Оуэн
Майкл Оуэн