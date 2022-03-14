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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Атлетико», 15 марта 2022 года
вчера, 20:09
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Атлетико», состоится в Англии 15 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры.
«МЮ» идет пятым в АПЛ, отставая на одно очко от зоны Лиги чемпионов и имея при этом на три игры больше. «Атлетико» – четвертый в Примере.
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