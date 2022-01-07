«Астон Вилла» анонсировала трансфер Коутиньо из «Барселоны». Он не играл в АПЛ с 2018 года

«Астон Вилла» арендует Филипе Коутиньо у «Барселоны» до конца сезона с правом выкупа. В релизе говорится, что договор еще не подписан – трансфер зависит от результатов медосмотра.

«Вилла» ожидает, что если с оформлением не будет проблем, то Коутиньо приедет в Бирмингем в течение двух суток.

Детали аренды неизвестны, в том числе условия, при которых «Вилла» выкупит Коутиньо. Известно только, что она обязуется выплачивать ему часть зарплаты.