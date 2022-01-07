Филиппе Коутиньо
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«Астон Вилла» анонсировала трансфер Коутиньо из «Барселоны». Он не играл в АПЛ с 2018 года
5 часов назад
«Астон Вилла» арендует Филипе Коутиньо у «Барселоны» до конца сезона с правом выкупа. В релизе говорится, что договор еще не подписан – трансфер зависит от результатов медосмотра.
«Вилла» ожидает, что если с оформлением не будет проблем, то Коутиньо приедет в Бирмингем в течение двух суток.
Детали аренды неизвестны, в том числе условия, при которых «Вилла» выкупит Коутиньо. Известно только, что она обязуется выплачивать ему часть зарплаты.
- Коутиньо вернется в АПЛ спустя четыре года. Он играл за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год.
- В «Барселоне» провел в общей сложности 106 матчей, забил 25 голов и отдал 14 ассистов. Но из-за травм нерегулярно попадал в стартовый состав.
- Он уже уходил из «Барселоны» в аренду в 2019 году – в «Баварию». За нее он сыграл 38 матчей и стал с ней победителем Лиги чемпионов.
- В «Астон Вилле» Коутиньо будет тренировать Стивен Джеррард – его бывший одноклубник по «Ливерпулю». Клуб занимает 13-е место в таблице после 19 игр.
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