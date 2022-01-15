Коутиньо забил в ворота «МЮ». Это его дебютный матч за «Астон Виллу»

«Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче АПЛ. «Астон Вилла» сравняла счет после выхода Коутиньо.

Коутиньо поучаствовал в первой голевой атаке, а на 82-й минуте сравнял счет. Это его дебютный матч в составе «Астон Виллы».

В зимнее трансферное окно Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны».

«МЮ» идет на седьмом месте в таблице АПЛ, «Астон Вилла» – на 13-м.