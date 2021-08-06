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«Астон Вилла» после ухода Грилиша в «Ман Сити» запустила акцию по обмену футболок с его именем
7 часов назад
«Астон Вилла» предложила фанатам обмен футболок с именем Джека Грилиша после его ухода из клуба. К обмену принимают форму сезона-2021/22, купленную с 14 июля по 5 августа.
Акция продлится до конца августа. Для участия нужно доказательство покупки формы в клубном магазины «Виллы».
- Джек Грилиш – воспитанник «Астон Виллы» и ее капитан. 5 августа клуб объявил о его уходе в «Манчестер Сити».
- Трансфер стал рекордным для британского футбола. За Грилиша заплатили 100 миллионов фунтов.
- Он дебютировал за основу в 2014 году и провел за «Виллу» 213 матчей, забив 32 гола и отдав 43 ассиста.
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