«Астон Вилла» после ухода Грилиша в «Ман Сити» запустила акцию по обмену футболок с его именем

«Астон Вилла» предложила фанатам обмен футболок с именем Джека Грилиша после его ухода из клуба. К обмену принимают форму сезона-2021/22, купленную с 14 июля по 5 августа.

Акция продлится до конца августа. Для участия нужно доказательство покупки формы в клубном магазины «Виллы».