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Пользователи реддита устали от «Ливерпуля» и вывели в топ новость о чемпионе Черногории
В футбольном реддите сейчас много постов про «Ливерпуль» и матч «Челси» – «Ман Сити». Но в топе внезапно оказалась новость о чемпионстве «Будучности». Этот клуб выиграл чемпионат Черногории. Пост об этом на данный момент собрал больше 5,5 тысячи лайков. Например, у реакции Клоппа на победу в АПЛ нет и трех тысяч.
Но внутри поста о «Будучности» все равно обсуждают «Ливерпуль». О том, как же он надоел. Вот топовые комментарии:
👍 1,6к лайков:
«Чувствую, что «Будучность» заберет у «Ливерпуля» все внимание»
👍 1,2к:
«Хочу, чтобы этот пост стал популярнее новости о победе «Ливерпуля»
👍 1,1к:
«А «Будучность» разве проигрывала «Уотфорду» в этом сезоне?»
(Это отсылка к проигрышу «Ливерпуля» 0:3)
👍 492:
Позор, что реддит удалил этот пост из общемировых новостей и оставил только в футбольном реддите.
👍 389:
«FL (Football League) в Черногории на самом деле переводится как Fuck Liverpool»
👍 383:
«Давайте объединимся против раздражающих фанатов Ливерпуля!»
👍 193:
«Самая важная победа сегодня»
👍 10:
«Будучность»...Господи, как человек с дислексией, я сейчас получу сотрясение мозга»
«Будучность» тоже ждала своего чемпионства. Клуб три года не брал титул. Победа в этом году – четвертая за всю историю.