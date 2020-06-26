Пользователи реддита устали от «Ливерпуля» и вывели в топ новость о чемпионе Черногории

В футбольном реддите сейчас много постов про «Ливерпуль» и матч «Челси» – «Ман Сити». Но в топе внезапно оказалась новость о чемпионстве «Будучности». Этот клуб выиграл чемпионат Черногории. Пост об этом на данный момент собрал больше 5,5 тысячи лайков. Например, у реакции Клоппа на победу в АПЛ нет и трех тысяч.

Но внутри поста о «Будучности» все равно обсуждают «Ливерпуль». О том, как же он надоел. Вот топовые комментарии:

👍 1,6к лайков:

«Чувствую, что «Будучность» заберет у «Ливерпуля» все внимание»

👍 1,2к:

«Хочу, чтобы этот пост стал популярнее новости о победе «Ливерпуля»

👍 1,1к:

«А «Будучность» разве проигрывала «Уотфорду» в этом сезоне?» (Это отсылка к проигрышу «Ливерпуля» 0:3)

👍 492:

Позор, что реддит удалил этот пост из общемировых новостей и оставил только в футбольном реддите.

👍 389:

«FL (Football League) в Черногории на самом деле переводится как Fuck Liverpool»

👍 383:

«Давайте объединимся против раздражающих фанатов Ливерпуля!»

👍 193:

«Самая важная победа сегодня»

👍 10: