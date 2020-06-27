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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Манчестер Сити

Почему именно «Ливерпуль» обошел «Ман Сити». Объясняем на скрытых фактах

27 июня, 09:10
Валера Полевиков

«Ливерпуль» за семь туров до конца оформил чемпионство. Отрыв от «Ман Сити» – 23 очка.

Ощущения: воу, это они настолько мощные в этом сезоне, что так разнесли «Ман Сити» на дистанции?

Цифры: «Ман Сити» был даже чуть лучше «Ливерпуля».

Чтоооо?

68 против 64 в пользу «Ман Сити» по ожидаемым очкам (xPTS)

understat.com

Да. «Ман Сити» опережает «Ливерпуль» по ожидаемым очкам (система, основанная на xG, которой можно доверять). И по разнице забитых-пропущенных между командами примерное равенство. Да и в целом по качеству игры «Ливерпуль» не был настолько сильнее.

В чем тогда дело?

«Ливерпуль» сильнее в штрафных

Это незаметно и тяжело считаемо. Но большую разницу делает игра команд в штрафных площадях. Действия в них – ключевые для результата, но их сложнее всего объяснить цифрами/логикой и натренировать.

Происходящее в штрафных – это: а) мастерство (реализация в чужой, сопротивление в своей), и б) везение/психология. На «Ливерпуль» в этом сезоне работают обе вводные.

«Ливерпуль» лучше расчищает пространство для удобных ударов в чужих штрафных. А в своей – оказывает высокое сопротивления на соперников. «Ливерпуль» лучше расталкивает и прицепляется, играет головой, не оставляет свободных зон, быстро накрывает и блокирует удары.

Соперники создают моменты для ударов, но они часто оказываются невыгодными из-за давления защитников. Эти же приемы работают в атаке (особенно на стандартах), когда игроки продавливают, расталкивают соперников и выцарапывают мячи. В этом, конечно, большая заслуга ван Дейка.

В этом сезоне лучшего и физически сильного защитника «Ман Сити» Ляпорта не было четыре месяца. Играли Отаменди (ох) и Фернандиньо (слаб для этой позиции физически). В прошлом сезоне Ляпорт, Стоунс и Компани давали физическую разницу в штрафных, в этом – их слишком часто не было.

По воротам «Ливерпуля» удивительно плохо бьют

К 25 туру (сорри, свежих данных нет) 48% ударов соперников «Ливерпуля» летели мимо створа. В этом сезоне ни у одной команды в топ-5 лигах нет такого высокого показателя. Второй в этом компоненте «Интер» – их соперники промахиваются в 44% случаев. Остальные показатели в топ-5 лигах – ниже 40%. За последние шесть сезонов зафиксировано только четыре случая, когда соперники команды промахивались выше 40%.

В прошлом сезоне у «Ливерпуля» было 32%. И вот что это – команда наколдовала или узнала секрет, как заставлять других мазать?

Ответ один: «Ливерпуль» невероятно плотно играет в своей штрафной, практически не оставляет щелей для ударов и позволяет соперникам отдавать владение – те пуляют из невыгодных позиций.

Похоже, везение тоже можно прокачать

Они психологически сожрали этот сезон. Простой маркер – пенальти (это и психология, и мастерство, и уверенность). «Ливерпуль» реализовал 6 из 6, «Ман Сити» – 5 из 13. Чувствуете?

Возобновите свои ощущения, когда смотрели их матчи в этом сезоне. У вас тоже была уверенность, что команда в любом случае победит? Даже если счет ничейный, а до конца игры осталось десять минут. И у «Ливерпуля» было это ощущение.

Именно таким был «МЮ» времен Фергюсона – когда команда побеждала еще до матчей.

Психология победителей порождает уверенность. Уверенность влияет на игру в ключевые моменты (в своей и чужой штрафных; в конце матчей). А все это вместе добавляет команде везения.

Вот только слишком пошло называть это везением. Это магическая формула: уверенность в себе + правильный настрой + мастерство + огромная работа. И все это равно «везению».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ В СОЦСЕТЯХ (СЛЫШИШЬ?.. НЕ ПРОПУСКАЙ!)
Все фото: imago-images.de/global look press
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