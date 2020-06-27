Почему именно «Ливерпуль» обошел «Ман Сити». Объясняем на скрытых фактах

Да. «Ман Сити» опережает «Ливерпуль» по ожидаемым очкам (система, основанная на xG, которой можно доверять). И по разнице забитых-пропущенных между командами примерное равенство. Да и в целом по качеству игры «Ливерпуль» не был настолько сильнее.

В чем тогда дело?

«Ливерпуль» сильнее в штрафных

Это незаметно и тяжело считаемо. Но большую разницу делает игра команд в штрафных площадях. Действия в них – ключевые для результата, но их сложнее всего объяснить цифрами/логикой и натренировать.

Происходящее в штрафных – это: а) мастерство (реализация в чужой, сопротивление в своей), и б) везение/психология. На «Ливерпуль» в этом сезоне работают обе вводные .

«Ливерпуль» лучше расчищает пространство для удобных ударов в чужих штрафных. А в своей – оказывает высокое сопротивления на соперников. «Ливерпуль» лучше расталкивает и прицепляется, играет головой, не оставляет свободных зон, быстро накрывает и блокирует удары.