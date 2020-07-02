Стерлинг убил «Ливерпуль» через Гомеса – дважды. Осенью они ругались – дважды
В конце 2019-го Рахим Стерлинг и Джо Гомес ругались, мирились и снова ругались. Пересечься с тех пор было негде – коронавирус не дал собраться сборной Англии, а матч случился только этим летом.
Сейчас уже без стычек, но два голевых момента в первом тайме – в пользу Стерлинга и в минус Гомесу.
На 23-й минуте Гомес сфолил на Стерлинге в штрафной и привез пенальти. Де Брюйне его реализовал – 1:0.
Через десять минут Стерлинг снова обыграл Гомеса, только теперь без пенальти – защитник позиционно не успел даже пойти в отбор, а ван Дейк не подстраховал. Стерлинг был точен – 2:0.
Противостояние закончилось со свистком судьи на перерыв. К этому времени «Ливерпуль» уже горел 0:3, а Гомеса Юрген Клопп просто заменил. Иронично: вместо Гомеса вышел Окслейд-Чемберлен и забил автогол после удара Стерлинга.
А вот что было осенью:
Конфликт первый. «Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» 3:1 в АПЛ, на паре фотографий парни выглядели агрессивно, но вроде как о стычке скоро забыли.
Но все это перекинулось тут же на сборную, которая проводила матчи квалификации к Евро-2020. Конфликт второй:
- Гомес поприветствовал Стерлинга в столовой;
- Тот в ответ грубо схватил его за шею;
- Стерлинг потом извинился в инстаграме, но из сборной все равно был исключен.
Семь мячей Черногории англичане набомбили без Стерлинга, Гомеса при этом на «Уэмбли» почему-то освистали (Стерлинг это осудил публично). На следующий матч против Косово Стерлинг вышел в старте и отдал голевой пас Рэшфорду.
О конфликте забыли, но о противостоянии – нет.
Два ключевых эпизода Гомес Стерлингу вчистую проиграл. Но титул все равно достался Гомесу.