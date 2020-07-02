Стерлинг убил «Ливерпуль» через Гомеса – дважды. Осенью они ругались – дважды

В конце 2019-го Рахим Стерлинг и Джо Гомес ругались, мирились и снова ругались. Пересечься с тех пор было негде – коронавирус не дал собраться сборной Англии, а матч случился только этим летом.

Сейчас уже без стычек, но два голевых момента в первом тайме – в пользу Стерлинга и в минус Гомесу.

На 23-й минуте Гомес сфолил на Стерлинге в штрафной и привез пенальти. Де Брюйне его реализовал – 1:0.