Рахим Стерлинг
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Футбол
Джо Гомес
Ливерпуль
Манчестер Сити
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#Рахим Стерлинг #Футбол #Ливерпуль #АПЛ #Манчестер Сити #Джо Гомес

Стерлинг убил «Ливерпуль» через Гомеса – дважды. Осенью они ругались – дважды

02 июля, 23:32

www.imago-images.de / Global Look Press

В конце 2019-го Рахим Стерлинг и Джо Гомес ругались, мирились и снова ругались. Пересечься с тех пор было негде – коронавирус не дал собраться сборной Англии, а матч случился только этим летом.

Сейчас уже без стычек, но два голевых момента в первом тайме – в пользу Стерлинга и в минус Гомесу.

На 23-й минуте Гомес сфолил на Стерлинге в штрафной и привез пенальти. Де Брюйне его реализовал – 1:0.

Скриншоты с трансляции «Окко»

Через десять минут Стерлинг снова обыграл Гомеса, только теперь без пенальти – защитник позиционно не успел даже пойти в отбор, а ван Дейк не подстраховал. Стерлинг был точен – 2:0.

Скриншоты с трансляции «Окко»

Противостояние закончилось со свистком судьи на перерыв. К этому времени «Ливерпуль» уже горел 0:3, а Гомеса Юрген Клопп просто заменил. Иронично: вместо Гомеса вышел Окслейд-Чемберлен и забил автогол после удара Стерлинга.

А вот что было осенью:

Конфликт первый. «Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» 3:1 в АПЛ, на паре фотографий парни выглядели агрессивно, но вроде как о стычке скоро забыли.

www.imago-images.de / Global Look Press

Но все это перекинулось тут же на сборную, которая проводила матчи квалификации к Евро-2020. Конфликт второй:

  • Гомес поприветствовал Стерлинга в столовой;
  • Тот в ответ грубо схватил его за шею;
  • Стерлинг потом извинился в инстаграме, но из сборной все равно был исключен.

Семь мячей Черногории англичане набомбили без Стерлинга, Гомеса при этом на «Уэмбли» почему-то освистали (Стерлинг это осудил публично). На следующий матч против Косово Стерлинг вышел в старте и отдал голевой пас Рэшфорду.

О конфликте забыли, но о противостоянии – нет.

Два ключевых эпизода Гомес Стерлингу вчистую проиграл. Но титул все равно достался Гомесу.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
История конфликта
Стерлинга исключили из состава сборной за наезд на Гомеса. В АПЛ у них уже была стычка
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