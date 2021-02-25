Бернарду Силва
Лига чемпионов
Футбол
Манчестер Сити
Боруссия М
Бернарду Силва забил в Лиге чемпионов впервые за два сезона
час назад
Это случилось в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха. К голу Бернарду Силва добавил голевую передачу.
Как было раньше:
Сезон-2018/19. Четыре гола ⚽️⚽️⚽️⚽️
Сезон-2019/20. Ноль голов ❌
Сезон-2020/21. Один гол ⚽️
Это 35-й гол Силвы за «Манчестер Сити». И третий головой.
В этом сезоне он провел в Лиге чемпионов семь матчей. В АПЛ – 19 игр, где забил два гола и отдал три ассиста.
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