Бернарду Силва забил в Лиге чемпионов впервые за два сезона

Как было раньше:

Сезон-2018/19. Четыре гола ⚽️⚽️⚽️⚽️

Сезон-2019/20. Ноль голов ❌

Сезон-2020/21. Один гол ⚽️

Это 35-й гол Силвы за «Манчестер Сити». И третий головой.

В этом сезоне он провел в Лиге чемпионов семь матчей. В АПЛ – 19 игр, где забил два гола и отдал три ассиста.