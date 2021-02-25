Бернарду Силва
Лига чемпионов
Футбол
Манчестер Сити
Боруссия М
Поделиться:
Комментарии:
0
#Бернарду Силва #Футбол #Лига чемпионов #Манчестер Сити #Боруссия М

Бернарду Силва забил в Лиге чемпионов впервые за два сезона

час назад

Это случилось в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха. К голу Бернарду Силва добавил голевую передачу.

Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
0:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Силва 29
Жезус 65

Как было раньше:

Сезон-2018/19. Четыре гола ⚽️⚽️⚽️⚽️

Сезон-2019/20. Ноль голов ❌

Сезон-2020/21. Один гол ⚽️

Это 35-й гол Силвы за «Манчестер Сити». И третий головой.

В этом сезоне он провел в Лиге чемпионов семь матчей. В АПЛ – 19 игр, где забил два гола и отдал три ассиста.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще важные голы
Моуринью не выпускал Алли и чуть его не продал. Теперь тот впервые в сезоне забил с игры – ударом ножницами
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
Бернарду Силва забил головой в Лиге чемпионов. Всю жизнь он комплексует из-за маленького роста
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Бернарду Силва
#Футбол
#Лига чемпионов
#Манчестер Сити
#Боруссия М