«Ищите пару, пейте пиво, читайте». Бернарду Силва ответил фанатам «Ливерпуля», которые хвастались титулами
«Ман Сити» вылетел от «Лиона» в Лиге чемпионов. Бернарду Силва после этого опубликовал два твита:
«Сезон-2019/2020 завершился для нас неутешительно. Перед всеми фанатами мы сожалеем об этом разочаровывающем сезоне. Единственное, что мы можем пообещать, это то, что в 2020/2021 мы будем бороться. Цель – добиться большего и вернуться к победам, которые важны для вас, ребята!».
«И всем фанатам «Ливерпуля», которым больше нечего делать, кроме как войти в аккаунт игрока «Манчестер Сити». Мне тоже вас жаль, но по другим причинам. Просто жалко. Идите праздновать свои титулы, ищите партнера, пейте пиво с другом, читайте книгу. У вас столько вариантов!»
Второй твит Силвы за пару часов разошелся почти на 100 тысяч лайков и 35 тысяч ретвитов.
Так Силва ответил фанатам «Ливерпуля», которые пришли в комментарии к его первому посту. Они писали, что сезон был отличный, прикладывали скриншоты турнирной таблицы. Вспоминали и победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов из прошлого сезона. «Ман Сити» никогда в истории не выигрывал ЛЧ. Один из ответов: «Ливерпуль» всегда будет в твоих мыслях».
Силва всегда интересно ведет соцсети. Из-за твитов он даже получал дисквалификацию
Осенью 2019-го Бернарду Силва опубликовал шутливый твит, где сравнил Бенджамена Менди с талисманом бренда по производству шоколадного арахиса. Менди пришел в комментарии, посмеялся, а потом быстро об этом забыл. Зато не забыла английская футбольная ассоциация: она возбудила в отношении Силвы расследование по расизму.
Силва быстро снес твит, объяснил ситуацию и даже извинился. Это помогло скостить дисквалификацию с шести до одного матча. Еще Силва получил денежный штраф и необходимость пройти специальные курсы. Больше никакие расистские шуточки он в твиттере не публиковал.
Зато Силва показывал в твиттере готовку. Он приготовил шоколадный блинчик с бананом:
Показывал отжимания на тренировке:
И шутил о манчестерской погоде в Лос-Анджелесе:
Футболист мощнейший, но человек - говно