«Ищите пару, пейте пиво, читайте». Бернарду Силва ответил фанатам «Ливерпуля», которые хвастались титулами

Второй твит Силвы за пару часов разошелся почти на 100 тысяч лайков и 35 тысяч ретвитов.

Так Силва ответил фанатам «Ливерпуля», которые пришли в комментарии к его первому посту. Они писали, что сезон был отличный, прикладывали скриншоты турнирной таблицы. Вспоминали и победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов из прошлого сезона. «Ман Сити» никогда в истории не выигрывал ЛЧ. Один из ответов: «Ливерпуль» всегда будет в твоих мыслях».

Силва всегда интересно ведет соцсети. Из-за твитов он даже получал дисквалификацию

Осенью 2019-го Бернарду Силва опубликовал шутливый твит, где сравнил Бенджамена Менди с талисманом бренда по производству шоколадного арахиса. Менди пришел в комментарии, посмеялся, а потом быстро об этом забыл. Зато не забыла английская футбольная ассоциация: она возбудила в отношении Силвы расследование по расизму.

Силва быстро снес твит, объяснил ситуацию и даже извинился. Это помогло скостить дисквалификацию с шести до одного матча. Еще Силва получил денежный штраф и необходимость пройти специальные курсы. Больше никакие расистские шуточки он в твиттере не публиковал.

Зато Силва показывал в твиттере готовку. Он приготовил шоколадный блинчик с бананом: