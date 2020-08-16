Бернарду Силва
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#Бернарду Силва #Футбол #Лига чемпионов #Ливерпуль #АПЛ #Манчестер Сити

«Ищите пару, пейте пиво, читайте». Бернарду Силва ответил фанатам «Ливерпуля», которые хвастались титулами

16 августа, 21:45
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

«Ман Сити» вылетел от «Лиона» в Лиге чемпионов. Бернарду Силва после этого опубликовал два твита:

«Сезон-2019/2020 завершился для нас неутешительно. Перед всеми фанатами мы сожалеем об этом разочаровывающем сезоне. Единственное, что мы можем пообещать, это то, что в 2020/2021 мы будем бороться. Цель – добиться большего и вернуться к победам, которые важны для вас, ребята!».

«И всем фанатам «Ливерпуля», которым больше нечего делать, кроме как войти в аккаунт игрока «Манчестер Сити». Мне тоже вас жаль, но по другим причинам. Просто жалко. Идите праздновать свои титулы, ищите партнера, пейте пиво с другом, читайте книгу. У вас столько вариантов!»

Второй твит Силвы за пару часов разошелся почти на 100 тысяч лайков и 35 тысяч ретвитов.

Так Силва ответил фанатам «Ливерпуля», которые пришли в комментарии к его первому посту. Они писали, что сезон был отличный, прикладывали скриншоты турнирной таблицы. Вспоминали и победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов из прошлого сезона. «Ман Сити» никогда в истории не выигрывал ЛЧ. Один из ответов: «Ливерпуль» всегда будет в твоих мыслях».

Силва всегда интересно ведет соцсети. Из-за твитов он даже получал дисквалификацию

Осенью 2019-го Бернарду Силва опубликовал шутливый твит, где сравнил Бенджамена Менди с талисманом бренда по производству шоколадного арахиса. Менди пришел в комментарии, посмеялся, а потом быстро об этом забыл. Зато не забыла английская футбольная ассоциация: она возбудила в отношении Силвы расследование по расизму.

Силва быстро снес твит, объяснил ситуацию и даже извинился. Это помогло скостить дисквалификацию с шести до одного матча. Еще Силва получил денежный штраф и необходимость пройти специальные курсы. Больше никакие расистские шуточки он в твиттере не публиковал.

Зато Силва показывал в твиттере готовку. Он приготовил шоколадный блинчик с бананом:

Показывал отжимания на тренировке:

И шутил о манчестерской погоде в Лос-Анджелесе:

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Валера Полевиков
17 августа, 09:06

Футболист мощнейший, но человек - говно

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