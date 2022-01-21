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«Ливерпуль» победил «Арсенал» и вышел в финал Кубка лиги. Соперник – «Челси», игра – в конце февраля
час назад
«Арсенал» и «Ливерпуль» встречались во втором полуфинале Кубка лиги. Матч проходил на лондонском «Эмирэйтс». «Ливерпуль» победил 2:0 благодаря дублю Диогу Жоты. На 90-й минуте был удален Парти.
Сразу несколько игроков обеих команд не могли сыграть из-за участия в Кубке Африки – это Пепе, Эль-Ненни, Кейта, Мане и Салах.
В первом матче соперники сыграли вничью 0:0.
В финале Кубка лиги «Ливерпуль» встретится с «Челси» 27 февраля.
Действующий обладатель Кубка лиги – «Манчестер Сити». В апреле 2021 года он победил в финале «Тоттенхэм» 1:0 благодаря голу Лапорта.
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