Кубок английской лиги
Ливерпуль
Арсенал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кубок английской лиги #Ливерпуль #Арсенал

«Ливерпуль» победил «Арсенал» и вышел в финал Кубка лиги. Соперник – «Челси», игра – в конце февраля

час назад

«Арсенал» и «Ливерпуль» встречались во втором полуфинале Кубка лиги. Матч проходил на лондонском «Эмирэйтс». «Ливерпуль» победил 2:0 благодаря дублю Диогу Жоты. На 90-й минуте был удален Парти.

Сразу несколько игроков обеих команд не могли сыграть из-за участия в Кубке Африки – это Пепе, Эль-Ненни, Кейта, Мане и Салах.

В первом матче соперники сыграли вничью 0:0.

В финале Кубка лиги «Ливерпуль» встретится с «Челси» 27 февраля.

Действующий обладатель Кубка лиги – «Манчестер Сити». В апреле 2021 года он победил в финале «Тоттенхэм» 1:0 благодаря голу Лапорта.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Гол»
Еще по теме
Жота из «Ливерпуля» играл турнир по FIFA 22. Снялся с него из-за реального матча – и оформил дубль 🎮
Джеррард вернулся к «Ливерпулю» как соперник – и этого особо никто не заметил: от клуба никакой реакции, зато хоть фанаты похлопали
Фанаты «Ливерпуля» освистали Суареса – за обидные слова и празднование гола. Суарес понял: забил опять, но уже не праздновал
На стадионе «Ливерпуля» висит сакральная табличка This Is Anfield: Джеррард считал себя недостойным ее, а Клопп запрещает трогать новичкам
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кубок английской лиги
#Ливерпуль
#Арсенал