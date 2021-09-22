Манчестер Юнайтед
Кубок английской лиги
«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Вест Хэму». Роналду не играл
вчера, 23:54
«МЮ» уступил «Вест Хэму» со счетом 0:1. Единственный гол на девятой минуте забил Лансини.
В составе «Вест Хэма» с первых минут играл Алекс Крал, на замену на 69-й минуте выходил Никола Влашич.
Криштиану Роналду не был заявлен на игру.
Ранее в 1/8 финала Кубка лиги вышли «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал», позже – «Тоттенхэм» и «Челси». Матчи 1/8 финала пройдут в октябре.
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