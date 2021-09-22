«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Вест Хэму». Роналду не играл

«МЮ» уступил «Вест Хэму» со счетом 0:1. Единственный гол на девятой минуте забил Лансини.

В составе «Вест Хэма» с первых минут играл Алекс Крал, на замену на 69-й минуте выходил Никола Влашич.

Криштиану Роналду не был заявлен на игру.

Ранее в 1/8 финала Кубка лиги вышли «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал», позже – «Тоттенхэм» и «Челси». Матчи 1/8 финала пройдут в октябре.