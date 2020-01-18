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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Каземиро 57
Каземиро 69
2:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Де Йонг 64
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
18 янв. 2020, 18:00 МСК
18.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Хосе Луис Мунуэра Монтера
Хосе Луис Мунуэра Монтера
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
12
Марсело
Марсело
71
5
Варан
Рафаэль Варан
90
3
Милитао
Эдер Милитао
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Каземиро
Каземиро
57'
69'
57', 69'
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
27
Родриго
Родриго
62
8
Йович
Лука Йович
62
17
Лукас
Лукас
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
6
Начо
Начо
23
Менди
Ферлан Менди
22
Иско
Иско
21
Диас
Браим Диас
9
Бензема
Карим Бензема
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
16
Навас
Хесус Навас
90
86
Гудель
Неманья Гудель
90
10
Банега
Эвер Банега
80
25
Фернандо
Фернандо
90
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
67
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
64'
64'
90
22
Васкес
Франко Васкес
75
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
6
Карришу
Даниэль Карришу
30
Торрес
Оливер Торрес
7
Лопеш
Рони Лопеш
24
Нолито
Нолито
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири