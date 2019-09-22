Матч завершен
Севилья
Севилья
0:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 64
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
22 сент. 2019, 22:00 МСК
22.09.2019, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
25
Фернандо
Фернандо
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
5
Окампос
Лукас Окампос
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
12
Кунде
Жюль Кунде
21
Торрес
Оливер Торрес
17
Гудель
Неманья Гудель
14
Чичарито
Чичарито
8
Нолито
Нолито
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
23
Менди
Ферлан Менди
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
7
Азар
Эден Азар
90
16
Родригес
Хамес Родригес
90
14
Каземиро
Каземиро
90
9
Бензема
Карим Бензема
64'
64'
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
6
Начо
Начо
3
Милитао
Эдер Милитао
17
Лукас
Лукас
15
Вальверде
Федерико Вальверде
18
Йович
Лука Йович
25
Жуниор
Винисиус Жуниор