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Реал VS Севилья
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Реал - Севилья: 28 ноября 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
-:-
Реал - Севилья: 28 ноября 2021 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
28 нояб. 2021, -:- МСК
28.11.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Прошлые матчи
09.05.2021
09 мая 2021
вс
22:00
Реал
2 : 2
Севилья
09.05.2021
09 мая 2021
вс
22:00
Реал
2
Севилья
2
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
18:15
Севилья
0 : 1
Реал
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
18:15
Севилья
0
Реал
1
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2
Севилья
1
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
0
Реал
1
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:15
Реал
2 : 0
Севилья
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:15
Реал
2
Севилья
0
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
23:00
Севилья
3 : 0
Реал
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
23:00
Севилья
3
Реал
0
09.05.2018
09 мая 2018
ср
22:30
Севилья
3 : 2
Реал
09.05.2018
09 мая 2018
ср
22:30
Севилья
3
Реал
2
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:15
Реал
5 : 0
Севилья
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:15
Реал
5
Севилья
0
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Реал
4 : 1
Севилья
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Реал
4
Севилья
1
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
22:45
Севилья
2 : 1
Реал
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
22:45
Севилья
2
Реал
1
12.01.2017
12 янв. 2017
чт
23:15
Севилья
3 : 3
Реал
12.01.2017
12 янв. 2017
чт
23:15
Севилья
3
Реал
3
04.01.2017
04 янв. 2017
ср
23:15
Реал
3 : 0
Севилья
04.01.2017
04 янв. 2017
ср
23:15
Реал
3
Севилья
0
20.03.2016
20 марта 2016
вс
22:30
Реал
4 : 0
Севилья
20.03.2016
20 марта 2016
вс
22:30
Реал
4
Севилья
0
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
22:30
Севилья
3 : 2
Реал
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
22:30
Севилья
3
Реал
2
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:00
Севилья
2 : 3
Реал
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:00
Севилья
2
Реал
3
04.02.2015
04 февр. 2015
ср
22:45
Реал
2 : 1
Севилья
04.02.2015
04 февр. 2015
ср
22:45
Реал
2
Севилья
1
27.03.2014
27 марта 2014
чт
-:-
Севилья
2 : 1
Реал
27.03.2014
27 марта 2014
чт
-:-
Севилья
2
Реал
1
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
-:-
Реал
7 : 3
Севилья
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
-:-
Реал
7
Севилья
3
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
-:-
Реал
4 : 1
Севилья
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
-:-
Реал
4
Севилья
1
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
22:59
Севилья
1 : 0
Реал
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
22:59
Севилья
1
Реал
0
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Новости
Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
#
Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56